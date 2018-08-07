Финалист «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»: В полуфинале царила атмосфера праздника!

Один из финалистов конкурса в эфире НСН назвал хорошим ходом проведение полуфинала на фестивале «НАШЕСТВИЕ».

Организаторы конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» хотят выпустить пластинку с песнями всех участников финала. Об этом во время пресс-конференции 5 августа рассказал председатель жюри Никита Высоцкий. До этого стали известны имена всех участников финального гала-концерта, который в сентябре пройдёт в Москве. За первое место поборются Константин Игнатов, Алан Макиев, Дарья Берначук, Никита Рогозин, группы «Рви меха», «Кукольный театр» и другие.

Один из финалистов конкурса Алан Макиев в эфире НСН признался, что во время полуфинала, который прошёл на фестивале «НАШЕСТВИЕ», царила атмосфера настоящего праздника.

«Я хотел бы сразу отметить, что идея возвести сцену “Высоцкий” в рамках фестиваля “НАШЕСТВИЕ” – это хороший ход, потому что люди приезжают за эталоном звучания. Я не ожидал, что будет так хорошо и дружелюбно. Мне очень сильно понравилась атмосфера, все люди добрые. Царила атмосфера настоящего праздника», - рассказал в эфире НСН музыкант.

По словам Алана Макиева, ему удалось не только послушать других участников, но и дойти до других сцен

«Конечно, я ходил на другие сцены: был на НАШЕ 2.0 и на Главной сцене. Пообщаться ни с кем из артистов не удалось, но мне было очень приятно посмотреть на выступления некоторых исполнителей, которых я знаю очень давно. Жалко только, что не удалось попасть на выступление “ Ленинграда”. Но послушал “Пикник”, “Слот”, “Секрет”, MGZAVREBI», - поделился с НСН финалист конкурса.

Алан Макиев также пообещал не останавливаться на достигнутом, поскольку «рвение должно быть всегда».

Напомним, победители конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» смогут попасть в ротацию «НАШЕго Радио» и получат множество возможностей для творческого роста. А один из участников станет обладателем специального приза от социальной сети «ВКонтакте»: его песню раскрутят на миллионную аудиторию.