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Высоцкий.Фест

Названы имена финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

5 Августа 2018 в 20:39
Названы имена финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»
Жюри выбрало десятку лучших авторов-исполнителей после выступления на "НАШЕСТВИИ 2018".
Жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» объявили имена десяти музыкантов, которые прошли в финал.

Отметим, полуфинал конкурса прошел на сцене «Высоцкий» фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018». 50 лучших молодых артистов со всей России на протяжении двух дней пытались завоевать сердца зрителей и обратить на себя внимание жюри. 

В финал конкурса прошли: группа "Лейла", Никита Рогозин, Группа "Мезозой", Дарья Берначук, Алан Макиев, группа "Рви меха", группа Starkillers, Группа "Линкорн", группа "Кукольный театр" и Константин Игнатов.

Приз зрительских симпатий фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» получила группа Malaя. музыканты получат трехгодичный абонемент для бесплатного посещения фестиваля.

Добавим, теперь десять музыкантов будут готовиться к финальному гала-концерту в Москве в лучшей звукозаписывающей студии в столице  «Vintage Records». Победители конкурса войдут в ротацию "НАШЕго Радио" и получат множество возможностей для творческого роста. Кроме того, один из финалистов получит специальный приз от соцсети «ВКонтакте» - раскрутку на миллионную аудиторию
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