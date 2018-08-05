Названы имена финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Жюри выбрало десятку лучших авторов-исполнителей после выступления на "НАШЕСТВИИ 2018".

Жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» объявили имена десяти музыкантов, которые прошли в финал.Отметим, полуфинал конкурса прошел на сцене «Высоцкий» фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018». 50 лучших молодых артистов со всей России на протяжении двух дней пытались завоевать сердца зрителей и обратить на себя внимание жюри.В финал конкурса прошли: группа "Лейла", Никита Рогозин, Группа "Мезозой", Дарья Берначук, Алан Макиев, группа "Рви меха", группа Starkillers, Группа "Линкорн", группа "Кукольный театр" и Константин Игнатов.Приз зрительских симпатий фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» получила группа Malaя. музыканты получат трехгодичный абонемент для бесплатного посещения фестиваля.Добавим, теперь десять музыкантов будут готовиться к финальному гала-концерту в Москве в лучшей звукозаписывающей студии в столице «Vintage Records». Победители конкурса войдут в ротацию "НАШЕго Радио" и получат множество возможностей для творческого роста. Кроме того, один из финалистов получит специальный приз от соцсети «ВКонтакте» - раскрутку на миллионную аудиторию