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Пресс-центр

Пресс-конференция организаторов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» на поле «НАШЕСТВИЯ»

5 Августа 2018 в 20:56

Организаторы конкурса и члены жюри ответят на вопросы журналистов.

 

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» началась пресс-конференция организаторов и членов жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

В пресс-конференции участвуют: 

Председатель жюри, президент фонда «Высоцкий», актер театра и кино Никита Высоцкий,  

Медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» Сергей Горбачёв,

Продюсер и генеральный директор Navigator Records Алексей Козин, 

Руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко, 

Лидер группы «Хьюга» Павел Пиковский, 

Музыкальный обозреватель «Комсомольской правды» Елена Бодуэн,

Поэт-песенник Константин Арсеньев.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей. 

 

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