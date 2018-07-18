Член жюри фестиваля «Большой»: Молодые таланты освежают мой опыт!

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Пианист Юрий Розум рассказал НСН, как изменился с годами фестиваль, и почему было сложно выбрать всего шесть победителей.

17 июля в Сербии завершился фестиваль русской музыки «Большой», его организаторами выступили сербский режиссер Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть». Помимо конкурсной программы, для юных музыкантов и вокалистов проходили мастер-классы. В частности, опытом делился Народный артист РФ, член жюри фестиваля, известный пианист Юрий Розум. В интервью НСН он рассказал, почему было очень сложно оценивать участников, и почему решение по призам принималось болезненно.

— Когда конкурс остался позади, расскажите, насколько сложно было оценивать участников. Чем отличается фестиваль 2018 года от предыдущих?

— Это было безумно сложно. 40 человек заслуживали за какие-то свои качества поощрения. В обычном конкурсе есть минимум три, а так пять-шесть премий, призов для каждой категории (для пианистов, духовиков, скрипачей). В таком большом конкурсе должно быть минимум 12 наград, а тут в шесть нужно вместить. Это было очень болезненно. Некоторые ребята абсолютно рядом шли, поэтому мы смотрели на какие-то приходящие обстоятельства: как смотрелся на сцене, как себя вел. Хочется, чтобы остальные продолжали работать, завоевывали свои места.

— В прошлом году в старшей категории среди лауреатов не было ни одного представителя РФ, в этом году их двое. Считаете ли вы это прорывом?

— Это, безусловно, шаг вперёд. В прошлом году я прослушивал 50-40 заявок, половину из них я выбирал. А сейчас 125 заявок. Ребята были очень сильные. Когда мы слушали в Москве, мы больше хотели отправить ребят. Сейчас без всякой задней мысли получилось, что три серба и три русских музыканта получили премии, потому что уровень был примерно одинаковый. Это радостно, потому что многие ребята приехали из далеких городов.

— Как давно вы входите в состав жюри фестиваля «Большой»?

— Пятый год в жюри. Уровень вырос. Особенно среди наших участников. Сербы выставляют своих самых ярких студентов и учеников из центральных музыкальных школ. Мы же стараемся привлечь отдалённые города, из-за этого мы первые годы проигрывали. В этом году наши ребята выступили замечательно.

— Понятно, что на подобном фестивале проходят мастер-классы, на которых уже сложившиеся и заслуженные музыканты делятся опытом. А вдохновляют ли вас молодые таланты?

— Интересно слушать талантливого человека. С одной стороны, ты видишь новые мысли, с другой — ты весь свой опыт освежаешь молодой силой, задором. Многое у него не получается, но такой потенциал за этим стоит, что от него получаешь очень много. Поэтому я с радостью работаю со своими стипендиатами (Юрий Розум возглавляет фонд, названный его именем — НСН). Я думаю, что после фестиваля число стипендиатов прибавится. Но есть одна сложность — у нас отбор стипендиатов проходит в мае-начале июня, потом мы подводим итоги, объявляем их в сентябре. Сейчас картина ясна, поэтому мне придётся обговаривать этот момент с правлением, искать ресурсы. Если это будет сделано, я возьму парочку человек с фестиваля. Если не получится, они в следующем году смогут претендовать на стипендию.

— В прошлом году у вас был масштабный проект с Александром «Хирургом» Залдостановым в Крыму. Планируете ли в этом году что-то подобное?

— Сейчас Саша Залдостанов в Севастополе пытается родить новый проект. Если в предыдущем проекте я опускался с роялем с неба на платформе, то сейчас задумка, наоборот, впарить в небеса. Посмотрим, что будет. Может быть, это будет только через год.

— Ваш фонд работает в Крыму, с Александром Залдостановым проект тоже был в республике. Как на это реагирует Украина?

— У меня целая очередь городов, где хотят открыть мой фонд, и в России, и в Ереване. Только Украина не хочет, для неё я стал персоной нон грата, потому что работаю в Крыму. Это же идиотизм чистейшей воды. Если вы считаете Крым украинским, вы же должны заботиться о своих детях. Если появляется человек, который выплачивает им стипендии, организовывает концерты, так скажите ему спасибо. Дети заслуживают поддержки, и я это буду делать, несмотря на то, что становлюсь персоной нон грата.

— Сейчас в России проходит новый конкурс, ориентированный на молодых авторов-исполнителей, «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». А как вы относитесь к таким конкурсам, что они, по-вашему, дают молодёжи?

— Это очень важно. Всё, что объединяет и даёт возможность обменяться опытом, пообщаться на уровне талантов, всё имеет смысл. Поэтому я всегда поддерживаю, когда кто-то хочет поехать на конкурс или мастер-класс.







