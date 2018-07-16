Кустурица: Фестиваль «Большой» должен стать интернациональным

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Режиссер назвал огромной гордостью конкурс русской музыки, проходящий в Сербии.

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица, который совместно с компанией "Газпром нефть" проводит фестиваль русской музыки "Большой" в Дрвенграде, рассказал, что хотел бы сделать конкурс интернациональным. С такими словами он выступил 16 июля на пресс-конференции, посвященной мероприятию, передает специальный корреспондент НСН из Сербии.

"Надо, чтобы включили много национальностей. В будущем нужно, чтобы в Мечавник (еще одно название Дрвенграда - НСН) приезжали артисты из Франции и других стран. Все, что мы здесь делаем, - огромная гордость. Этот фестиваль - реализация абстрактной любви Российской Федерации к Сербии.

Я разговаривал с Денисом Мацуевым, он играл на фестивале в Швейцарии. Он им сказал, что их фестиваль хороший, но он знает лучше - в маленьком Мечавнике. Это значит, что фестиваль в Мечавнике должен быть для всех", - убежден Кустурица.

Фестиваль "Большой" стартовал в Дрвенграде 14 июля. Он включает в себя не только конкурс, но и мастер-классы, концерты известных музыкантов. В этом году в деревню, построенную Кустрицей, приезжал известный сербский скрипач Неманья Радулович, днем 16 июля прилетел Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев. В 2017 году концерт с мастер-классом для симфонического оркестра давал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Как подчеркнул Эмир Кустурица, музыканты приезжают на фестиваль не из-за денег.

"Это мои друзья. Тут деньги не играют роли. Они возвращаются, потому что тут чистая и хорошая идея, ну и потому что видели мои фильмы", - пояснил режиссер.

При этом сам Денис Мацуев подчеркнул, что приехал в Дрвенград из-за потрясающей атмосферы.

"Я был здесь три года назад. Эмир - мой очень хороший друг. Я знаю, что многие российские музыканты приезжают сюда, потому что атмосфера потрясающая. Место, безусловно, особенное. Эмир Кустурица - большой новатор, выдумщик и импровизатор. Он может придумать концерт на обрыве. Я никогда не забуду, как три года назад играл здесь сольный концерт ночью на обрыве. Это был кинематографический концерт, потому что картинка была феноменальная. Но самое главное - это атмосфера, которая здесь царит. Здесь бурлит творчество", - отметил Мацуев.

Фестиваль "Большой" продлится до 17 июля. В 2018 году Россию на конкурсе представляют 27 участников: это молодые музыканты и вокалисты из Москвы, Томска, Омска, Тюмени и других городов. Они будут бороться за главный приз - Золотую матрешку - в двух возрастных категориях (13-17 и 18-25 лет). Оценивает участников профессиональное жюри: декан Музыкальной академии Восточного Сараево Дражан Косорич, профессор теоретических дисциплин в Музыкальной академии Восточного Сараево Зоран Комадина и Народный артист РФ, известный пианист Юрий Розум. Имена победителей будут объявлены 17 июля во время гала-концерта.