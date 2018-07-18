Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Культура

Звучащие горы Сербии. В Дрвенграде завершился фестиваль «Большой»

18 Июля 2018 в 16:06
Звучащие горы Сербии. В Дрвенграде завершился фестиваль «Большой»
ФОТО: НСН // Екатерина Москвич

Конкурс, в котором принимали участие юные музыканты и вокалисты, проходил в горах Сербии с 14 по 17 июля.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
1/14

Участники фестиваля репетируют прямо на улице, поэтому музыка слышна из каждого уголка Дрвенграда.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
2/14

Конкурсную программу открыла Виолетта Сабаева из Омска.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
3/14

Главный приз конкурса - Золотая матрёшка.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
4/14

Жюри фестиваля во время прослушивания конкурсной программы в первый день фестиваля.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
5/14

Участница конкурса Эвелина Рудер из Томска во время импровизированного баттла между российскими и сербскими музыкантами.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
6/14

Скрипач Арсений Иканович во время баттла представлял Сербию.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
7/14

Маргарита Гуща и Полина Шароварова поют в время баттла.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
8/14

Народный артист РФ Денис Мацуев прилетел на вертолете для выступления на фестивале «Большой».

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
9/14

Денис Мацуев выступил на фестивале «Большой» вместе с оркестром. Он исполнил Концерт №2 Рахманинова и «Голубую рапсодию» Гершвина.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
10/14

Вход в деревню Дрвенград, которую сербский режиссер Эмир Кустурица построил для съемок фильма «Жизнь как чудо». С 14 по 17 июля в ней проходил фестиваль «Большой».

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
11/14

Вокалистка Азалия Фазылова из Оренбурга во время дневного выступления.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
12/14

Пианистка Злата Курант во время мастер-класса Народного артиста РФ Юрия Розума.

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич
13/14

Участники мастер-класса Юрия Розума.

ФОТО: Пресс-служба «Газпром нефть»
Фото: ФОТО: Пресс-служба «Газпром нефть»
14/14

Победители фестиваля с организатором, сербским режиссёром Эмиром Кустурицей.

В Дрвенграде завершился шестой фестиваль русской музыки «Большой». Во время гала-концерта были вручены Золотая, Серебряная и Бронзовая матрёшки в двух возрастных категориях: от 13 до 17 лет и от 18 до 25 лет, передает специальный корреспондент НСН из Сербии.

Среди представителей России награды получили 15-летний житель Югры Артём Бондар (Бронзовая матрёшка в младшей категории), жительница Омска Полина Шароварова (Бронзовая матрёшка в старшей категории) и москвичка Елизавета Караулова (Золотая матрёшка в старшей возрастной категории).

Представители России получили три награды на фестивале "Большой" 

Во время церемонии вручения председатель жюри декан Музыкальной академии Восточного Сараево Дражан Косорич призвал участников, которым не достались награды, трудиться еще больше, чтобы воплотить мечту в жизнь в следующем году.

«Работа жюри — это трудная работа. За последние четыре дня мы послушали большое количество талантливых выступающих. Все они особенные и заслуживают, чтобы получить награду. Увы, условия таковы, что мы можем присудить только шесть наград. Мы выбрали тех, кто в данный момент самый талантливый, и самый полный артист. Те, кто остался без наград, пожалуйста, не разочаровывайтесь. Это будет для вас знаком, что вы будете еще больше трудиться и приедете к нам еще на этот фестиваль», — подчеркнул Косорич.

Напомним, фестиваль «Большой» проходил в Дрвенграде с 14 июля. Его организаторы - известный сербский режиссер Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть». Ежедневно молодые музыканты и вокалисты соревновались в конкурсной программе, кроме того, для них и гостей фестиваля подготовили вечерние концерты, мастер-классы, показы фильмов. На сцену «Большого» выходили Народный артист России, пианист Денис Мацуев, артисты балета Национального театра в Белграде, всемирно известный гитарист Гари Лукас, скрипач Неманья Радулович и другие. От России на смотр приехали 27 человек, которые представляют Омск, Москву, Тюмень и другие города России.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.