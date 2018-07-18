Звучащие горы Сербии. В Дрвенграде завершился фестиваль «Большой»

ФОТО: НСН // Екатерина Москвич

Конкурс, в котором принимали участие юные музыканты и вокалисты, проходил в горах Сербии с 14 по 17 июля.

Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 1 / 14 Участники фестиваля репетируют прямо на улице, поэтому музыка слышна из каждого уголка Дрвенграда. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 2 / 14 Конкурсную программу открыла Виолетта Сабаева из Омска. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 3 / 14 Главный приз конкурса - Золотая матрёшка. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 4 / 14 Жюри фестиваля во время прослушивания конкурсной программы в первый день фестиваля. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 5 / 14 Участница конкурса Эвелина Рудер из Томска во время импровизированного баттла между российскими и сербскими музыкантами. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 6 / 14 Скрипач Арсений Иканович во время баттла представлял Сербию. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 7 / 14 Маргарита Гуща и Полина Шароварова поют в время баттла. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 8 / 14 Народный артист РФ Денис Мацуев прилетел на вертолете для выступления на фестивале «Большой». Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 9 / 14 Денис Мацуев выступил на фестивале «Большой» вместе с оркестром. Он исполнил Концерт №2 Рахманинова и «Голубую рапсодию» Гершвина. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 10 / 14 Вход в деревню Дрвенград, которую сербский режиссер Эмир Кустурица построил для съемок фильма «Жизнь как чудо». С 14 по 17 июля в ней проходил фестиваль «Большой». Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 11 / 14 Вокалистка Азалия Фазылова из Оренбурга во время дневного выступления. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 12 / 14 Пианистка Злата Курант во время мастер-класса Народного артиста РФ Юрия Розума. Фото: ФОТО: НСН/Екатерина Москвич 13 / 14 Участники мастер-класса Юрия Розума. Фото: ФОТО: Пресс-служба «Газпром нефть» 14 / 14 Победители фестиваля с организатором, сербским режиссёром Эмиром Кустурицей.

В Дрвенграде завершился шестой фестиваль русской музыки «Большой». Во время гала-концерта были вручены Золотая, Серебряная и Бронзовая матрёшки в двух возрастных категориях: от 13 до 17 лет и от 18 до 25 лет, передает специальный корреспондент НСН из Сербии.

Среди представителей России награды получили 15-летний житель Югры Артём Бондар (Бронзовая матрёшка в младшей категории), жительница Омска Полина Шароварова (Бронзовая матрёшка в старшей категории) и москвичка Елизавета Караулова (Золотая матрёшка в старшей возрастной категории).

Во время церемонии вручения председатель жюри декан Музыкальной академии Восточного Сараево Дражан Косорич призвал участников, которым не достались награды, трудиться еще больше, чтобы воплотить мечту в жизнь в следующем году.

«Работа жюри — это трудная работа. За последние четыре дня мы послушали большое количество талантливых выступающих. Все они особенные и заслуживают, чтобы получить награду. Увы, условия таковы, что мы можем присудить только шесть наград. Мы выбрали тех, кто в данный момент самый талантливый, и самый полный артист. Те, кто остался без наград, пожалуйста, не разочаровывайтесь. Это будет для вас знаком, что вы будете еще больше трудиться и приедете к нам еще на этот фестиваль», — подчеркнул Косорич.

Напомним, фестиваль «Большой» проходил в Дрвенграде с 14 июля. Его организаторы - известный сербский режиссер Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть». Ежедневно молодые музыканты и вокалисты соревновались в конкурсной программе, кроме того, для них и гостей фестиваля подготовили вечерние концерты, мастер-классы, показы фильмов. На сцену «Большого» выходили Народный артист России, пианист Денис Мацуев, артисты балета Национального театра в Белграде, всемирно известный гитарист Гари Лукас, скрипач Неманья Радулович и другие. От России на смотр приехали 27 человек, которые представляют Омск, Москву, Тюмень и другие города России.