Мацуева трижды вызвали на сцену после выступления на фестивале «Большой»

В Сербии продолжается конкурс молодых музыкантов и вокалистов.

Третий день фестиваля «Большой» завершился выступлением оперной певицы Эстер Устаевой, оркестра фестиваля, а также Народного артиста РФ, пианиста Дениса Мацуева, сообщает специальный корреспондент НСН из Сербии.

Еще до начала концерта около входа столпились участники и гости фестиваля, к началу в зале не осталось свободных мест, более того, все проходы тоже были заняты. Сначала на сцену вышла оперная певица, лауреат международных конкурсов Эстер Устаева. После этого сводный оркестр фестиваля «Большой» сыграл музыкальные иллюстрации к повести «Метель». Затем зал замер в ожидании Дениса Мацуева, который несколькими часами ранее прилетел в Дрвенград на вертолете, чтобы выступить на фестивале, организованном сербским режиссером Эмиром Кустурицей и компанией «Газпром нефть». Вместе с оркестром «Большой» он сыграл концерт Рахманинова и «Голубую рапсодию» Гершвина. Со сцены Дениса Мацуева отпускать не хотели, не прекращая аплодисменты. В итоге музыкант возвращался на сцену трижды.

Напомним, фестиваль «Большой» проходит с 14 по 17 июля в Дрвенграде. В нем принимают участие сербские и российские музыканты и вокалисты. Все они борются за главный приз - Золотую матрешку. Награда будет вручаться в двух возрастных категориях: от 13 до 17 лет и от 18 до 25 лет. В этом году Россию представляют 27 участников из разных городов России.