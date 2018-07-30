Байкер Хирург рассказал, за что побил Доренко

Фото предоставлено Александром Залдастановым

Лидер «Ночных Волков» Александр Залдастанов в эфире НСН прокомментировал информационный шум вокруг фестиваля «НАШЕСТВИЕ» и назвал главных подстрекателей.

Панк-группы, которые отказались выступать на «НАШЕСТВИИ-2018» из-за своих "пацифистских убеждений", рассмешили лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдастанова. В числе тех, кто активно раздувал вокруг этого информационную шумиху, байкер назвал главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Таким, как он надо "выбивать зубы", неожиданно заявил Хирург в эфире НСН .

Ранее телеканал РЕН ТВ провел собственное телерасследование информационного шума вокруг отказа музыкантов «Элизиума», «Порнофильмов», «Пошлой Молли», «Йорш», Distemper и Монеточки, и сделал вывод, что больше всех пытался превратить "пацифизм" музыкантов в информационный скандал главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко. По мнению РЕН ТВ, на ресурсах Доренко тема «военно-музыкальных отказников» обсуждалась с такой частотой, что может быть расценено как подстрекательство.

Байкера Хирурга такие выводы РЕН ТВ совсем не удивили. Как выяснилось, у лидера "Ночных волков" с Доренко давние счеты, которые привели к потасовке байкера с журналистом в весьма необычном месте:

«Страсть Доренко к громким, но пустым театральным разоблачениям давно известна. Есть люди, с которыми я предпочитаю не разговаривать, а выбивать зубы. Доренко к таким и принадлежит. Это человек, который хочет стать «героем, презирающим опасность и сокрушающим врагов». Но, говоря словами Вертинского, «он всего лишь халдей при буфете». В свое время после его оскорблений в эфире в адрес мотоклуба я позвонил и предупредил его: "Специально бегать за тобой не буду, но если встретимся, не обижайся". И когда мы все-таки встретились на одном высоком приеме в Кремле, то слово я своё сдержал...».

НСН удалось найти свидетелей, которые подтвердили факт короткого нокаута в холле Кремля перед торжественным приемом в ноябре 2014 года. По словам очевидцев, когда Доренко смог подняться, то Хирург, как ни в чем не бывало, пообещал прийти к нему на передачу.

«Правда, приглашения [в эфир] так и не было, - сокрушается байкер Хирург. - Публичными оскорблениями других, такие как Доренко оправдывают свою ничтожность, но очень быстро её признают, «как только замолчит закон», когда заступиться не кому», - считает лидер «Ночных волков».

Досталось от Хирурга и панкам-отказникам:

«Мне смешно за всем этим наблюдать. Надо же, рационалисты эдакие выискались, пацифисты, граждане Мира! Знают ли они, что все успешные государства основаны не на подобных «ценностях», а на идеалах и национальных героях, которые одержимы любовью к своему отечеству. У нашей вековечной России во все века было всего два союзника – армия и флот. Все остальные разговоры на эту тему от лукавого. Будущее России это алтари и оборонные заводы», - заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее лидер панк-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров объяснил отказ от участия в фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» тем, что на поле Большого Завидова «будут танки и мобильные пункты призыва в армию». Следом за «Порнофильмами» в отказ ушли группы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и коллектив Distemper.

В свою очередь, все «большие музыканты» и хедлайнеры фестиваля «Нашествие-2018» подтвердили свое участие и приедут в Большое Завидово 3,4,5 августа, поскольку уверены, что, как заявил Сергей Галанин: «пустопорожний пиар в итоге окажется в пролёте».