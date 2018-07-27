Арбенина: Минобороны на «Нашествии» — не более чем часть шоу!

ФОТО: Диана Арбенина // snipers.net

Лидер «Ночных Снайперов» рассказала СМИ, почему не считает соседство на поле фестиваля с военными легитимизацией темы войны.

Вопрос, насколько совместимы рок-музыка и демонстрация военной техники, уже несколько суток обсуждают ведущие СМИ и соцсети. Споры развернулись в преддверие рок-фестиваля «Нашествие» после того, как несколько групп из его лайнапа заявили об отказе от участия из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны. Площадка военного ведомства, на которой выставляются образцы техники, между тем, неизменно присутствует на поле Главного приключения года, а полёты пилотажной группы «Русские витязи» ежегодно радуют зрителей захватывающим воздушным шоу.

Поскольку рок-среда поделилась на два лагеря — защитников фестиваля и тех, кто вступился за молодые коллективы, принципиально настаивающие на несовместимости армии и рока, НСН собрала различные точки зрения корифеев сцены «Нашествия». Ещё одним сторонником фестиваля стала лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина. В эфире «Дождя» она объяснила, почему площадки и активности Минобороны на open-air-е не имеют никакого отношения к милитаризму и, тем более, не являются легитимизацией темы войны.

«Я думала на эту тему и пришла к выводу, что аналогов “Нашествия” в нашей стране нет. Это такая многофункциональная площадка, затея, ярмарка, скажем, или событие, праздник. И там такое количество всего: такого нет ни на одном фестивале — ни в нашей стране, ни за границей. На заграничных фестивалях, мы только что были в Лондоне, кроме сосисок, пива и музыки, нет ничего. “Нашествие” изобилует мероприятиями — спортивными, театральными, историческими реконструкциями. Поэтому, что касается демонстрации военной техники, то я считаю, что это не больше чем часть шоу, и к милитаризму это не имеет никакого отношения. Больше удивления у меня вызывает ЗАКС. И к военным действиям эта выставка техники, а также “Витязи”, которые там летают каждый год, не имеют никакого отношения. Более того, те люди, которые находятся на поле, немногие из них в принципе доходят до этой военной техники. Для них не это важно — они слушают любимую музыку и уезжают домой. У них нет осадка милитаризма», — заявила Арбенина.

Площадка Минобороны расположена в одном из отдалённых углов фестивального поля и не мозолит глаза тем, кто не настроен окунуться в военную тематику, отметила артистка. К тому же, не стоит забывать, что армия — не только символ войны, но и знак защиты, напомнила Арбенина.





«По-хорошему, если ты хочешь слушать музыку, ты совершенно не обязан пересекаться с военной техникой, которая стоит там где-то в лесу. Насколько я знаю, они там разводят костры, учат ориентироваться на местности. Мы копаем очень глубоко. То, что происходит на фестивале, всё гораздо проще. И армия — это не только война, это ещё и защита. И в данном случае я не вижу никакой провокации со стороны Минобороны, и не вижу никакой военщины в этом», — заверила лидер «Ночных Снайперов».

При этом она подчеркнула, что сохраняет свою принципиальную позицию пацифиста — не призывать к войне, и не участвовать в «военных действиях на рок-фестивале». В завершение интервью певица напомнила — несмотря на все мирные настроения, глупо не признавать, что армия любого государства в мире — неотъемлемая часть общества.

«Для меня “Нашествие” — тот фестиваль, на котором изначально прозвучала “31-я весна”, и когда я приезжаю туда, я не думаю ни про танки, ни про министерство обороны. У меня совершенно ностальгические воспоминания. Мне важно то, что слушают мои зрители, и что я чувствую, когда пою эти песни. А я никогда не призывала к войне. Несмотря на то, что армия — это неотъемлемая часть государства, и было бы глупо отрицать её значимость в любой стране, будь то Израиль, США или Франция», — заключила Арбенина.

Зато в защиту протестующих молодых панк-групп высказался лидер «Машины времени» Андрей Макаревич. В интервью «Говорит Москва» он отметил, что разделяет взгляды артистов, поскольку рок-музыка и война, по его словам, всегда были на диаметрально противоположных полях.

В то же время сторонниками «Нашествия» уже выступили Ольга Кормухина, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, Вадим Самойлов, Noize MC, а также другие артисты, которые приедут на Главное приключение года 3, 4 и 5 августа. Фестиваль традиционно пройдёт в Большом Завидове.