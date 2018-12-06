Заслуженный летчик раскрыл причины крушения самолетов ВМС США около Японии

Американские военные самолеты разбились у берегов Токио. Инцидент произошел в 02:00 по местному времени в 200 милях от побережья Ивакуни. Самолет-дозаправщик KC-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 столкнулись во время дозаправки в воздухе. Оба воздушных судна вылетели с базы США Ивакуни. В результате поисково-спасательной операции был найден один выживший военнослужащий. Предположительно, это один из пилотов. Поиск еще шести человек, находившихся на борту самолетов, продолжаются. Причины катастрофы официально пока не оглашаются.
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, что могло стоять причиной столкновения истребителя с самолетом-дозаправщиком.
Отметим, что ранее американский ракетный эсминец демонстративно приблизился к Владивостоку. Эсминец США McCampbell приблизился к заливу Петра Великого, где расположена база Тихоокеанского флота РФ. Такой шаг был предпринят, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России» и «подержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран». В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич обвинил США в продолжении провокаций, связанных с инцидентом Керченском проливе, и предупредил, что Россия не будет так же лояльна к американцам, как к своим братьям-украинцам.