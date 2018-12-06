Заслуженный летчик раскрыл причины крушения самолетов ВМС США около Японии

Генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, что могло стать причиной столкновения истребителя и дозаправщика у берегов Токио.

Американские военные самолеты разбились у берегов Токио. Инцидент произошел в 02:00 по местному времени в 200 милях от побережья Ивакуни. Самолет-дозаправщик KC-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 столкнулись во время дозаправки в воздухе. Оба воздушных судна вылетели с базы США Ивакуни. В результате поисково-спасательной операции был найден один выживший военнослужащий. Предположительно, это один из пилотов. Поиск еще шести человек, находившихся на борту самолетов, продолжаются. Причины катастрофы официально пока не оглашаются.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, что могло стоять причиной столкновения истребителя с самолетом-дозаправщиком.