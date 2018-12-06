Четверг
06 декабря
USD 66.82
EUR 75.71
Горячие новости

Япония требует подробностей столкновения самолетов ВМС США

6 Декабря 2018 в 07:24
Япония требует подробностей столкновения самолетов ВМС США

В Министерстве иностранных дел Японии потребовали от США подробностей столкновения двух военных самолётов у побережья страны. Как сообщает агентство Kyodo, Токио передал американскому командованию соболезнования в связи с чрезвычайным происшествием.

Близ японских берегов столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик KC-130 ВМС США. Как отмечает RT, оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

В результате поисково-спасательной операции был найден один выживший военнослужащий. Предположительно, это один из пилотов. Поиск ещё шести человек, находившихся на борту самолетов, продолжаются. Причины катастрофы официально пока не оглашаются.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.