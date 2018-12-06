Япония требует подробностей столкновения самолетов ВМС США

В Министерстве иностранных дел Японии потребовали от США подробностей столкновения двух военных самолётов у побережья страны. Как сообщает агентство Kyodo, Токио передал американскому командованию соболезнования в связи с чрезвычайным происшествием.

Близ японских берегов столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик KC-130 ВМС США. Как отмечает RT , оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

В результате поисково-спасательной операции был найден один выживший военнослужащий. Предположительно, это один из пилотов. Поиск ещё шести человек, находившихся на борту самолетов, продолжаются. Причины катастрофы официально пока не оглашаются.