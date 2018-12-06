Зайти, чтобы не выйти? США готовят отправку кораблей в Чёрное море

ФОТО: десантный корабль-док Whidbey Island (LSD 41) // wikimedia.org/Christopher L. Clark

Американские СМИ рассказали о предпринятых вооружёнными силами страны шагах, чтобы направить военные суда в черноморский регион.

СМИ сообщили, что Вашингтон приступил к подготовке отправки своих кораблей в Чёрное море. Так, командование вооружёнными силами США уже обратилось к Госдепартаменту с запросом об уведомлении Турции о планах. Об этом сообщили три должностных лица Соединённых Штатов, которые пожелали остаться анонимными, пишет CNN. Как предположили СМИ, действия могут быть связаны с инцидентом в Керченском проливе, когда Россия якобы проявила агрессию (25 ноября были задержаны три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ). В то же время уведомление Турции о заходе кораблей, как подчеркнули источники, не обязательно приведёт к тому, что США пойдут на этот шаг.

Ранее американский сенатор Джон Баррассо призвал направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море из-за ситуации в Керченском проливе. В свою очередь, бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН напомнил, что подобные инциденты могут обернуться ядерной войной.

«Тут даже комментировать нечего, вопрос ясный. Это наша зона, тут наши приоритеты, наше подавляющее преимущество, потому никакое НАТО там никого не запугает. И никакого “в случае чего” быть не может. Они же не идиоты, они понимают, что за любым таким инцидентом может стоять ядерная война, на что никто не пойдёт. Это зона нашего подавляющего превосходства», - пояснил адмирал.

Инициативу Баррассо также раскритиковали в верхней палате российского парламента. Например, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков разглядел рецепт резкого обострения конфликта в направлении кораблей НАТО в регион. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Ав эфире рассказал , что попытка надавить на РФ может закончиться плачевно.

«Поставить на место Россию военным путем сегодня никому не удастся. Это главное, что нужно понимать, а сенатор призывает ввести корабли и якобы это осуществит давление. Не боятся они потом не выйти из Черного моря? Если они будут вести себя неподобающим образом, осуществлять давление — это закончится крайне плачевно. Господам за океаном, во-первых, надо бы учить русский язык, он будет им очень полезен в ближайшее время, чтобы понимать с кем они имеют дело. А во-вторых, крайне осторожно обращаться с оружием, тем более с таким, как современный боевой корабль. Не надо пугать Россию. Её невозможно напугать или поставить на колени. С ней можно только дружить и договариваться», - подчеркнул Клинцевич.

Американские СМИ уточнили, что корабли США имеют право проходить в Чёрное море на срок, не превышающий 21 день. При этом Вашингтон должен за 15 суток уведомить об этом Турцию, которая контролирует проливы. Согласно конвенции Монтрё, надводные корабли нечерноморских стран могут заходить в Чёрное море, однако для них установлено ограничение по тоннажу.