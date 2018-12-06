Четверг
06 декабря
USD 66.82
EUR 75.71
В мире

Клинцевич: Американцы - не украинцы, мы с ними возиться не будем!

6 Декабря 2018 в 09:50
Клинцевич: Американцы - не украинцы, мы с ними возиться не будем!
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал очередной провокацией проход эсминца США мимо базы РФ во Владивостоке.

Ракетный эсминец США демонстративно прошел мимо российской военной базы. Американский эсминец McCampbell приблизился к заливу Петра Великого, где расположена база Тихоокеанского флота РФ. Такой шаг был предпринят, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России» и «подержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран». Об этом сообщила представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич обвинил США в продолжении провокаций, связанных с инцидентом  Керченском проливе, и предупредил, что Россия не будет так же лояльна к американцам, как к своим братьям-украинцам (слушайте аудио).

Новости за ночь: Ракетный эсминец США демонстративно приблизился к Владивостоку
«Есть такая игра. Так они показывают свою смелость. Так они вроде бы создают информационный повод для того, чтобы показать России серьезность своих намерений в поддержку провокаций, которые они же и устроили вместе с украинцами. Пока они действуют как провокаторы, мы будем говорить об этом, как о провокаторах. Я бы им не рекомендовал начинать действовать, как нарушители. Они увидят, что возиться с ними так, как с украинцами, своими братьями, мы не будем», — заявил сенатор.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон приступил к подготовке отправки своих кораблей в Черное море. Командование вооруженными силами США уже обратилось к Госдепартаменту с запросом об уведомлении Турции о планах. Об этом сообщили три должностных лица Соединенных Штатов, которые пожелали остаться анонимными, пишет CNN. Как предположили СМИ, действия могут быть связаны с инцидентом в Керченском проливе, когда Россия якобы проявила агрессию (25 ноября были задержаны три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ). 
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.