Клинцевич: Американцы - не украинцы, мы с ними возиться не будем!

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал очередной провокацией проход эсминца США мимо базы РФ во Владивостоке.

Ракетный эсминец США демонстративно прошел мимо российской военной базы. Американский эсминец McCampbell приблизился к заливу Петра Великого, где расположена база Тихоокеанского флота РФ. Такой шаг был предпринят, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России» и «подержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран». Об этом сообщила представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич обвинил США в продолжении провокаций, связанных с инцидентом Керченском проливе, и предупредил, что Россия не будет так же лояльна к американцам, как к своим братьям-украинцам (слушайте аудио).