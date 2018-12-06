Клинцевич: Американцы - не украинцы, мы с ними возиться не будем!

Ракетный эсминец США демонстративно прошел мимо российской военной базы. Американский эсминец McCampbell приблизился к заливу Петра Великого, где расположена база Тихоокеанского флота РФ. Такой шаг был предпринят, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России» и «подержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран». Об этом сообщила представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич обвинил США в продолжении провокаций, связанных с инцидентом Керченском проливе, и предупредил, что Россия не будет так же лояльна к американцам, как к своим братьям-украинцам (слушайте аудио).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон приступил к подготовке отправки своих кораблей в Черное море. Командование вооруженными силами США уже обратилось к Госдепартаменту с запросом об уведомлении Турции о планах. Об этом сообщили три должностных лица Соединенных Штатов, которые пожелали остаться анонимными, пишет CNN. Как предположили СМИ, действия могут быть связаны с инцидентом в Керченском проливе, когда Россия якобы проявила агрессию (25 ноября были задержаны три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ).