Поймали «крысу»? СМИ сообщили, кому сотрудник ЦНИИмаш мог передать информацию

В «Роскосмосе» подтвердили арест 74-летнего учёного по делу о госизмене.

«Роскосмос» усилит контроль за головным научно-исследовательским институтом (ЦНИИмаш) после ареста 74-летнего сотрудника Виктора Кудрявцева по подозрению в передаче данных о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уже поручил оборудовать для него кабинет в организации, где он планирует проводить часть рабочего времени. В то же время его заместитель Сергей Дёмин будет руководить специальной комиссией, которая расследует обстоятельства произошедшего, сообщает «Коммерсант».

В свою очередь депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире НСН заявил, что «ломать структуру» никто не будет.

«Предприятие не виновато. Ученые конструкторы, которые над этим работают, они тут не при чем. Зачем расформировывать предприятие? Ну, завелись две-три “крысы”, может, больше их, а, может, одна. Проведут расследование, накажут – уволят, посадят. Но всю структуру нет повода ломать, я считаю», - отметил космонавт.

Ранее стало известно, что Виктора Кудрявцева арестовали на два месяца по делу о госизмене. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» на карантине. Позже его переведут в двухместную камеру. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Вину Кудрявцев не признаёт. Да и знакомые учёного заявляют, что он вовсе не походил на шпиона или предателя.

В свою очередь, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека планирует проверить, в каких условиях содержится Кудрявцев. Об этом в эфире НСН рассказал член СПЧ Александр Брод.

«Должны быть все необходимые условия для его содержания. Прошла информация, что человек страдает сахарным диабетом, поэтому ему должны предоставляться соответствующие препараты и контроль со стороны медперсонала. Сейчас ОНК посетит его, дальше будем уже действовать, если выявят какие-то нарушения», - подчеркнул Брод.

Стоит отметить, что работа Кудрявцева может быть связана с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков». Эти данные использовались в том числе корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» и концерном ВКО «Алмаз-Антей», пишут СМИ со ссылкой на источники. При этом член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН объяснил, что утечка информации на Запад позволит странам Североатлантического альянса воссоздать технологии у себя.

«Создание управляемых средств, способных двигаться на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, это во многом исключительно российское ноу-хау. Если полная документация поступит в западные страны, то они могут очень быстро воссоздать такие технологии у себя», - констатировал эксперт.

Напомним, 20 июля стало известно об обысках в ЦНИИмаш (в Королёве) и в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (в Москве) Дмитрия Пайсона. Следственные действия проходили по делу о госизмене. Сейчас проверяют 12 человек на причастность к передаче данных. Однако арестован только один сотрудник ЦНИИмаш.