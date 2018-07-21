Сураев: «Крысу» накажут, но структуру ЦНИИмаш ломать не будут

РИА Новости

Космонавт и депутат Максим Сураев заявил НСН, что расформировывать ЦНИИмаш в связи с делом о госизмене, скорее всего, не будут.

Директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, ставший фигурантом дела о государственной измене, уволился из структуры и покинет свой пост в начале августа. Эту информацию подтвердили журналистам в госкорпорации. Там добавили, что готовы содействовать следствию по этому уголовному делу. При этом в «Роскосмосе» не стали отвечать на вопрос, будет ли расформирован ЦНИИмаш, сотрудников которого подозревают в передаче данных о гиперзвуковом оружии западным спецслужбам.

Депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев, комментируя эту ситуацию в эфире НСН, заявил, что нет повода ломать всю структуру ЦНИИмаш. Наказания должны применяться к конкретным виновным.

«Предприятие не виновато, люди – не виноваты. Ученые головы, конструкторы, которые над этим работают, они тут не при чем. Зачем расформировывать предприятие? Ну, завелись две-три «крысы», может больше их, а может вообще – одна. Проведут расследование, накажут – уволят, посадят. Но всю структуру ломать повода нет, я считаю», - заявил собеседник агентства.

Космонавт отметил, что сам занимался в ЦНИИмаш, поэтому очень остро воспринимает, что происходит сейчас.

«То, что произошло, очень печально. Мне, как космонавту, очень грустно, что подобное происходит в ЦНИИмаш – предприятии с хорошими и большими традициями. Я там занимался, меня там учили. Для меня любое предательство – это позор. Я уверен, что во всем разберутся и накажут тех, кто виноват», - сказал Сураев.

Он заверил, что в ЦНИИмаш и других предприятиях «Роскосмоса» серьезная система безопасности и все сотрудники, имеющие доступ к сведениям, представляющим гостайну, проходят обязательные проверки.

При этом Сураев затруднился даже предположить, чем грозит утечка данных из ЦНИИмаш.

«Пока нельзя сказать, чем грозит утечка данных, потому что все держится в секрете. Это было не головное предприятие и не они занимались разработкой этого оружия. Мы не знаем, какие данные утекли и в каком объеме, куда утекли, и утекли ли вообще или служба безопасности пресекла все это на корню сразу же. И я сейчас строить предположения я не берусь, потому что не знаю, насколько далеко это зашло. Я не исключаю, что это была какая-то вялая попытка, сразу же пресеченная органами ФСБ. Надо дождаться официальных заявлений руководства», - заключил Максим Сураев.

Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что если документация по гиперзвуковому оружию попала на Запад в полном объеме, то они смогут в довольно короткие сроки воссоздать российские технологии у себя.