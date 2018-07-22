В СПЧ рассказали об условиях содержания в СИЗО 74-летнего ученого

РИА Новости

Александр Брод в эфире НСН сообщил, что арестованный за госизмену сотрудник ЦНИИмаш страдает сахарным диабетом, ему необходимы лекарства и контроль медперсонала.

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев арестован по делу об утечке данных из «Роскосмоса». Арест ученого в воскресенье, 22 июля, санкционировал Лефортовский суд Москвы. Ранее появилась информация, что 74-летний ученый содержится в СИЗО «Лефортово». Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев подтвердил, что вчера Кудрявцева доставили в СИЗО из Королёва. Ученому предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена», при этом в "Роскосмосе" о причастности Кудрявцева к делу "прямо никто не сказал".

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что из-за особой секретности информации по этому делу очень мало. В самые ближайшие дни члены ОНК выяснят, в каких условиях содержат Кудрявцева.

«Должны быть все необходимые условия для его содержания. Прошла информация, что человек страдает сахарным диабетом, поэтому ему должны предоставляться соответствующие препараты и контроль со стороны медперсонала. Сейчас ОНК посетит его, дальше будем уже действовать, если выявят какие-то нарушения», - заявил собеседник агентства.

Брод отметил, что СПЧ старается реагировать на любые резонансные дела и обращает внимание органов власти и соответствующих ведомств на достойные условия содержания заключенных и обвиняемых.

«В 2000-е годы по статье о государственной измене в России проходили несколько ученых. В частности, физик Валентин Данилов обвинялся в том, что передал Китаю секретные сведения. Ряд правозащитников считали эти обвинения надуманными. Конечно, мы тут может только высказывать свое мнение. Совершенно ясно, что в этой сфере не должно быть никаких заказных статей. Страна этим переболела в 30-40-50 годы, когда против именитых ученых применялись надуманные статьи и люди поплатились своей жизнью. Ничего подобного больше не должно быть. Мы понимаем, насколько это тонкая сфера – секреты, связанные с нашей оборонной промышленностью должны быть надежно защищены и никаких утечек быть не должно. Остается только надеяться, что следствие и суд объективно разберутся в сути обвинений», - сказал член СПЧ.

Правозащитник подчеркнул, что пока вина Кудрявцева полностью не доказана в отношении него действует презумпция невиновности.

В пятницу в ЦНИИмаш прошли обыски, порядка 10 сотрудников проверяются ФСБ по делу о «Государственной измене». По версии силовиков, ученые могут быть причастны к утечке на Запад информации о новейших российских гиперзвуковых разработках, пишет «Известия».