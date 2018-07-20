Эксперт: Утечка данных о гиперзвуковых наработках позволит США воссоздать технологии

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН рассказал, что утечка данных отрицательно скажется на балансе сил.

В «Роскосмосе» подтвердили обыски в главном научном институте (ЦНИИмаш). Об этом рассказал пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко. Он подчеркнул, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже проинформирован об обысках и поручил оказывать максимальное содействие следственной группе.

Ранее «Коммерсант» сообщил об обысках ФСБ в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш (в Королеве) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации (в Москве) Дмитрия Пайсона. Источники издания сообщали, что сведения о российском гиперзвуковом оружии передавались западным спецслужбам, по данному факту было возбуждено уголовное дело о госизмене.

в эфирерассказал, что если документация попала на Запад в полном объёме, то они быстро смогут воссоздать российские технологии у себя.

«Мы знаем немало примеров (особенно из 90-х годов), когда американцы имели практически свободный доступ ко многим нашим технологиям военной промышленности. Создание управляемых средств, способных двигаться на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, это во многом исключительно российское ноу-хау. Если полная документация поступит в западные страны, то они могут очень быстро воссоздать такие технологии у себя», - отметил эксперт.

Как подчеркнул Виктор Мураховский, если бы утечка произошла в военной сфере, то она позволила бы западным странам создать новые системы ПРО.

«Доступ к технологиям позволяет быстрее разрабатывать средства противодействия. Сейчас, например, комплекс “Авангард” (разработка МИТ - НСН) обнуляет практически все вложения США в систему противоракетной обороны. Получив конкретные технические данные и документацию, можно ускорить разработку нового поколения систем ПРО», - заключил в эфире НСН Мураховский.

Напомним, ЦНИИмаш занимается проектированием, экспериментальной отработкой и исследованием космических аппаратов и ракет. Офис предприятия находится в Королёве. Обыски проводятся следственной группой ФСБ по уголовному делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Согласно информации источника, утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаш, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт.