Крушение Ан-26 в Сирии. Основная версия трагедии

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Транспортный самолет Минобороны РФ, по мнению экспертов, мог разбиться в Сирии из-за технической неисправности.

Авиакатастрофа на военной базе Хмеймим в Сирии накануне, 6 марта, унесла жизни 39 человек. На борту транспортного самолета Минобороны РФ Ан-26 находились 39 человек, шесть из них – члены экипажа. Уже известно, что все погибшие были военнослужащими - 27 офицеров, включая генерал-майора, прапорщиков и военнослужащих контрактной службы.



Пока не названа официальная версия трагедии, и наиболее вероятной эксперты называют техническую неисправность, появившуюся непосредственно перед посадкой, пишут«Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. Известно, что все подходы к базе расчищены, и мешающих посадке объектов на сирийской авиабазе не было.

В Минобороны подчеркивают, что Ан-26 не был сбит с земли и «умышленного огневого воздействия по самолету не было». По словам очевидцев, самолет начал «сваливаться набок», после чего ушел в пике и столкнулся с землей. Местные жители отмечают, что командир корабля в последний момент сделал все, чтобы отвести машину от жилых домов, сообщает РЕН ТВ. Также известно, что транспортным самолетом Минобороны управлял пилот первого класса с общим стажем налета более трех тысяч часов.

В эфире НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич отметил, что самолёты Ан-26 находятся в эксплуатации уже десятки лет. «Я ещё школьником летал на нём. Поэтому это никоим образом не связано с самолётом по происхождению. Может быть, это связано с тем, что это достаточно старый самолёт. Может быть, он плохо обслуживался. Может быть, была ошибка пилота. Но говорят, что технические причины», - сказал эксперт, добавив, что связывать крушение судна с событиями в Сирии не стоит.

«Комиссия разберётся, как только будут расшифровки “чёрных ящиков”, всё будет понятно», - заявил в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

По факту крушения Ан-26 на российской военной базе в Сирии организовала проверку и военная прокуратура, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, на месте трагедии найдет «черный ящик». Он был доставлен на базу в Хмеймиме.