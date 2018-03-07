Все погибшие в катастрофе Ан-26 были военнослужащими

На разбившемся в Сирии Ан-26 не было гражданских лиц. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что на борту в момент крушения находились 27 офицеров, включая генерал-майора, прапорщиков и военнослужащих контрактной службы. По данным СМИ, в катастрофе погиб генерал-майор Владимир Еремеев. Российский транспортный самолет Ан-26 разбился накануне днем при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Он не долетел всего около полукилометра до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись с землей. Техническую неисправность называют причиной катастрофы.