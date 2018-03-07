Среда
07 марта
USD 56.5
EUR 69.73
Горячие новости

Все погибшие в катастрофе Ан-26 были военнослужащими

7 Марта 2018 в 07:01
Все погибшие в катастрофе Ан-26 были военнослужащими

На разбившемся в Сирии Ан-26 не было гражданских лиц. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что на борту в момент крушения находились 27 офицеров, включая генерал-майора, прапорщиков и военнослужащих контрактной службы. По данным СМИ, в катастрофе погиб генерал-майор Владимир Еремеев. Российский транспортный самолет Ан-26 разбился накануне днем при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Он не долетел всего около полукилометра до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись с землей. Техническую неисправность называют причиной катастрофы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.