Экс-замминистра гражданской авиации: Крушение Ан-26 и Ан-148 сравнивать нельзя

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Олег Смирнов заявил НСН, что сведения о погодных условиях при заходе на посадку российского судна в Сирии помогут понять причину катастрофы.

Российский Ан-26 разбился при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ. При крушении погибли 23 человека: 26 пассажиров и 6 членов экипажа. В военном ведомстве уточнили, что самолёт не был сбит, предварительной версией происшествия названа техническая неисправность.

Это далеко не первое крушение судна производства украинского государственного предприятия «Антонов» за последнее время. Последняя катастрофа случилась не так давно: 11 февраля этого года Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье, тогда погиб 71 человек.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что сравнивать эти модели самолёта Ан нельзя. Самое главное понять, какими были погодные условия во время захода судна на посадку, а основная картина станет ясной только после расшифровки бортовых самописцев.

«Это абсолютно разные самолёты - Ан-26 и Ан-148, и поэтому ставить их в один ряд нельзя. Ан-26 уже несколько десятков лет, и его идеология закладывалась в 60-ых годах. По сравнению со вторым, это древнее-древнее воздушное судно. То, что произошло сегодня, случилось при заходе на посадку. Сразу возникают вопросы — какая была погода, низкая ли облачность. Это большая редкость — там обледенения вообще нет при заходе на посадку, а, предположим, болтанки всякие, вихри, пыльные бури [могли быть] — это очень серьёзные риски для любого судна, в том числе и Ан-26-го. Комиссия разберётся, как только будут расшифровки “чёрных ящиков”, всё будет понятно», — сказал Смирнов.

Добавим, что в Минобороны РФ сообщили — «по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было». Тем не менее, ведомство заявило, что специальная комиссия будет рассматривать все возможные версии произошедшего.

Последней крупной катастрофой, связанной с перелётом в Сирию, стало крушение Ту-154 в декабре 2016 года, напоминает «Газета.ру». Тогда самолёт рухнул сразу после вылета из Сочи. На борту находились участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты и общественные деятели. Погибли все пассажиры и члены экипажа — 92 человека.