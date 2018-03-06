Эксперт: Транспортный Ан-26 мог разбиться и в России

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН призвал не связывать крушение российского самолёта около Хмеймима с Сирией.

Транспортный самолёт Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ 6 марта. Как уточнили в военном ведомстве, все находящиеся на борту, в том числе 26 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. В Минобороны подчеркнули, что самолёт не был сбит, сообщает «Интерфакс».

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал не связывать крушение самолёта с Сирией (слушайте аудио).

«Самолёты Ан-26 находятся в эксплуатации уже десятки лет. Я ещё школьником летал на нём. Поэтому это никоим образом не связано с самолётом по происхождению. Может быть, это связано с тем, что это достаточно старый самолёт. Может быть, он плохо обслуживался. Может быть, была ошибка пилота. Но говорят, что технические причины. Это не самолёт, это просто нелепая ситуация. Я бы вообще не стал связывать это с Сирией. Это могло случиться в любом месте, в том числе в России», - заключил в эфире НСН Лукашевич.

Инцидент произошёл около 15:00 по московскому времени. Самолёт столкнулся с землёй, не долетев до взлётно-посадочной полосы 500 метров. В качестве предварительной причины катастрофы рассматривается техническая неисправность. Однако специальная комиссия Минобороны изучит все возможные версии произошедшего.