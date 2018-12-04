Я иду искать. В Крыму опровергли отбуксировку украинских катеров из Керчи

Источник в правоохранительных органах региона рассказал, что корабли переставили к другой причальной стенке.

Украинские корабли, которые 25 ноября нарушили госграницу РФ, до сих пор находятся в акватории порта Керчь. В настоящий момент их переставили к другой причальной стенке, которая расположена в десяти метрах от прежней стоянки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма. При этом ранее украинские СМИ писали, что якобы катера отбуксировали в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что во время речи президента Украины Петра Порошенко по поводу инцидента в Керченском проливе уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок. Как утверждает глава страны, это произошло из-за того, что омбудсмен работает по 20 часов, чтобы освободить моряков, которые были арестованы из-за якобы агрессии со стороны России. Напомним, 25 ноября три украинских корабля задержали из-за нарушения госграницы, позже все члены экипажа были арестованы и направлены в СИЗО Москвы.

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич ранее в эфире НСН рассказал, когда моряки вернутся домой.

«Они живы, здоровы. После того, как пройдёт необходимое разбирательство по действующему законодательству РФ, правоохранительные органы РФ разберутся, они поедут к своим семьям, всё будет хорошо», - отметил сенатор.

В свою очередь, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин во время пресс-конференции в НСН не увидел смысла в инциденте в Керченском проливе.

«Вся эта ситуация было абсолютно никому не нужной “бестолковкой”. Они шли по нашим территориальным водам полдня, на что имели право, и этого никого не трогало. Только, когда они подошли к проливу, наши заявили, что он закрыт, когда он пошли назад, зачем-то применили силу. Трамп завил, что не отменил бы встречу с Путиным, если бы Россия отпустила украинских моряков. Президенту США нужен был повод, чтобы не отменять эту встречу, он её хотел. Вместо этого мы дали повод Порошенко объявить военное положение, разгромить окончательно пророссийскую оппозицию. В действиях России нет никакого смысла. Единственный, кто извлёк из этого выгоду – Порошенко, сорвавший встречу президентов двух ведущих мировых держав», - подчеркнул дипломат.

Однаков эфире пояснил , почему действия украинских кораблей нарушают нормы международного права.

«Корабли, заходя в воды чужой страны, обязаны получить на то разрешение. Но в этом случае шли без него. Украинские корабли должны были объяснить причины, почему они оказались на территории другой страны. Объяснений не было, а значит, это было прямым нарушением норм международного права, касающегося неприкосновенности территориальных вод любого государства. Поэтому реакция России была правильной - задержание всеми возможными и доступными способами», - заключил в эфире НСН Громов.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. Российским пограничникам пришлось применить оружие, поскольку украинские военнослужащие отказались остановиться. В результате трое моряков были ранены, но им оказали необходимую медицинскую помощь.