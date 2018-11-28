Клинцевич рассказал, когда украинские моряки вернутся домой

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Сенатор в эфире НСН предположил, что в РФ военнослужащим находиться выгоднее, чем на родине.

Керченский городской суд арестовал 15 украинских моряков, которые находились на кораблях, задержанных из-за незаконного пересечения госграницы РФ. Среди них трое военнослужащих, которые были ранены. Слушания по делу проходили 27 ноября в трёх залах. Отмечается, что арестованные будут находиться под стражей в СИЗО Симферополя. Остальные дела суд рассмотрит 28 ноября, сообщают РИА Новости.

в эфирепредположил, что украинским морякам повезло оказаться в России, а не вернуться сразу на родину после провала задания.

«Им (троим раненым – примечание НСН) оказана полноценная медицинская помощь, хотя у них и так ничего страшного нет. Они находятся в комфортных условиях. Для них нахождение у российских пограничников значительно выгоднее, чем возвращение в таком состоянии на Украину, где [к ним применили бы] элементы психологического давления. По замыслу начальников, они задачу не выполнили: никого не убили, не создали сложные условия, не утопили свой корабль, не выплыли без конечностей, которые потом были бы предъявлены мировому сообществу, как будто кровожадные российские пограничники ножовкой отпилили. Они живы, здоровы. После того, как пройдёт необходимое разбирательство по действующему законодательству РФ, правоохранительные органы РФ разберутся, они поедут к своим семьям, всё будет хорошо», - заключил в эфире НСН сенатор.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе из-за нарушения госграницы РФ. На требование российских пограничников остановиться моряки не отреагировали. В результате пришлось применять оружие, из-за чего ранены трое украинских военных. Им оказывали медицинскую помощь в керченской больнице.

Стоит отметить, что, согласно УК, незаконное пересечение госграницы РФ наказывается штрафом, принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на два года.