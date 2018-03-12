Востоковед: Боевики в Восточной Гуте хотят выйти из-под ударов по «Аль-Каиде»

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В эфире НСН Евгений Сатановский рассказал о причинах возникших противостояний между боевиками в пригороде Дамаска.

Различные группировки боевиков в Восточной Гуте перешли к открытому противостоянию. Как сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, столкновения начались после выдвижения Центром требований о размежевании группировки «Фейлак Ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (террористические группировки, деятельность которых запрещена в России) с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района в ходе гуманитарной паузы.



Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН отметил, что речь идет о группировках, часть которых хотела бы выйти из противостояния с президентом Сирии Башаром Асадом как максимум, и как минимум выйти из-за под удара, который наносится по «Аль-Каиде» (запрещена в РФ) в районе Восточной Гуты.

«Никто не хочет под бомбами погибать, и боевики не "Аль-Каиды" уходят, получив четкое заверение, что если они уходят вместе с семьями, так их и выпустят. "Джебхат ан-Нусра” - это попросту "Аль-Каида", удары по которой наносятся и будут наноситься, пока она не будет уничтожена. Сама "Аль-Каида" удерживает под огнем порядка 400 тыс. жителей Восточной Гуты. Теперь пошла серьезная работа против "Аль-Каиды". Мы наблюдаем за этим процессом, базирующимся исключительно на тонкой и очень профессиональной работе наших военных разведчиков и дипломатов, взаимодействующих с радикалами. Чтобы не крошить там все под асфальт, как это сделано в Ракке, а дать возможность гражданскому населению выйти из этой драки и потом уже ударить по «Аль-Каиде». Американцы прилетают туда (в Ракку – прим. НСН), все сносят и потом даже трупы не убираются из-под развалин», - сказал эксперт.

Напомним, для выхода мирных жителей и боевиков в районе работают два гуманитарных коридора - в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха, сообщает РИА Новости. Кроме того, с 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. Накануне, 11 марта, из района вышли 52 жителя Мисрабы, из них 26 - дети. Сейчас боевики продолжают блокировать выходы к гуманитарному коридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.

Ранее сообщалось, что войска САР освободили удерживаемых боевиками мирных граждан в Восточной Гуте, пишет Газета.ру.

Отметим, что ситуация в Восточной Гуте резко обострилась в последние недели. Район остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России). Из Восточной Гуты боевики периодически подвергают массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. В ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.

Принятая Совбезом ООН резолюция 2401, требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.