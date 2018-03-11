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Полсотни мирных жителей вышли из Восточной Гуты через гумкоридор

11 Марта 2018 в 16:48
Полсотни мирных жителей вышли из Восточной Гуты через гумкоридор

Мирные жители начали покидать Восточную Гуту через организованный гуманитарный коридор. В ночь на 11 марта из района вышли 52 мирных жителя, половина из которых – дети.

Как сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Владимир Золотухин, сейчас все они находятся на территории бывшей автошколы в населенном пункте Адра. В течение двух суток людям будет оказана помощь, в том числе медицинская.

Ранее группа из 13 боевиков покинула Восточную Гуту через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Остальные члены незаконных вооруженных формирований отказываются покидать район, пишет RT.

 

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