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Эксперт: США не замечают гуманитарной катастрофы в Ракке

1 Марта 2018 в 10:30
Эксперт: США не замечают гуманитарной катастрофы в Ракке

В эфире НСН востоковед назвал оправданным предложение Минобороны РФ создать международную комиссию по ситуации в сирийском городе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение о российских инициативах по городам Восточная Гута и Ракка в Сирии. В частности, министр создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в городе Ракке.

В эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров отметил, что по оценке российской стороны, в отличие от США, ситуация в регионе очень тяжелая и мирное население нуждается в помощи (слушать аудио).

Опубликовано видео эвакуации террористов из Ракки при помощи США

«Это зона ответственности США. Насколько там бедственная ситуация – трудно сказать. Я знаю, что американцы прилетали в Ракку, смотрели, что там можно восстанавливать и сделать. Они считают, что туда мирное население уже может возвращаться. Это оценка американцев. Оценка наших (РФ - прим. НСН) – там все очень плохо. В любом варианте мне кажется, что во всех этих населенных пунктах, в том числе и расположенных на территории, подконтрольной американцам, должен быть гуманитарный контроль, организации должны работать», - считает эксперт.

Министр обороны России также предложил де Мистуре открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, пишет Газета.ру. Накануне, 28 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что жители сирийского города Ракка находится в условиях «гуманитарной катастрофы». По его словам, в этом городе авиацией коалиции, возглавляемой США, разрушено более 80 процентов зданий.

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