Джабаров расценил как обиду обвинения США в военном преступлении в Сирии

Сенатор в эфире НСН призвал Вашингтон решать вопрос с Восточной Гутой вместо того, чтобы обвинять Россию.

Независимая комиссия ООН, которая занимается расследованием нарушений прав человека в Сирии, обвинила Россию в военном преступлении во время атаки в Алеппо. Как отмечается в докладе, подготовленном экспертами, в результате удара ВКС РФ погибли как минимум 84 человека. Полную версию документа планируют озвучить 13 марта во время 37-ой сессии Совета по правам человека, сообщает Voice of America.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал Запад решать вопрос с Восточной Гутой вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями (слушайте аудио).

«Я это расцениваю как некую обиду, которую затаил Запад на Россию, которая держит пальму первенства в сирийском конфликте, поскольку Россия помогла Сирии разбить террористов. Как мы видим, западная коалиция особо этим не занималась. То, что они сделали с Раккой (они её сравняли с землёй), это преступление против человечества. Надо замечать бревно в своём глазу, а не пылинку в чужом. Я бы им посоветовал заниматься не разглагольствованиями, а решать вопросы с Восточной Гутой, которая находится в зоне ответственности американцев», - заявил НСН Джабаров.

Напомним, 6 марта президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Восточной Гуте, где боевики обстреливают гуманитарный коридор и не дают мирным жителям покинуть территорию. Они отметили важность решения гуманитарных проблем в регионе, сообщает RT.