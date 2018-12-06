Четверг
06 декабря
USD 66.82
EUR 75.71
В мире

В РАН сравнили протесты во Франции с лесным пожаром

6 Декабря 2018 в 14:38
В РАН сравнили протесты во Франции с лесным пожаром

В эфире НСН завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН усомнился в эффективном подавлении протестов во Франции.

Национальное собрание Франции проголосовало за принятие предложений правительства по заморозке цен на топливо, пишет ТАСС. Принятие пакета налоговых мер поддержали 358 парламентариев, а 194 проголосовали против. Также Нацсобрание поддержало введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ.

О введении во Франции моратория на повышение налогов на топливо 4 декабря заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Это решение стало реакцией на массовые протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо, которые начались в середине ноября. В ходе беспорядков пострадали и были задержаны сотни человек, почти 140 предстанут перед судом.

Однако принятых французскими властями мер может быть недостаточно для урегулирования ситуации, рассказал НСН завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

В РАН не исключили повторения «топливных« погромов в Париже
«Понятно, что правительство хочет взять ситуацию под контроль, сбить волной эти протестные выступления, но, на мой взгляд, они неуправляемы и носят достаточно стихийный характер. С этими полумерами по контролю ситуации можно опоздать и ничего не сделать, потому что это как пожар в лесу. Можно по верхам сбить, а низ продолжает тлеть. Дай Бог властям Франции как-то взять ситуацию под контроль. С другой стороны, без выраженного центра протестующих, без каких-то управляющих структур при таком стихийном характере протеста, может быть, даже ничего не получится. Часть протестующих уже заявила, что эти меры их не удовлетворяют, что они нисколько не помогают ослабить давление. Мне кажется, тут очень шаткая и неопределенная ситуация», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что на фоне парижских протестов из-за цен на топливо рейтинг одобрения действий французского президента Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума в 23 процента. Как сообщает Reuters, этот показатель меньше уровня предыдущего месяца на 6 процентов.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.