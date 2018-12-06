В РАН сравнили протесты во Франции с лесным пожаром

В эфире НСН завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН усомнился в эффективном подавлении протестов во Франции.

Национальное собрание Франции проголосовало за принятие предложений правительства по заморозке цен на топливо, пишет ТАСС. Принятие пакета налоговых мер поддержали 358 парламентариев, а 194 проголосовали против. Также Нацсобрание поддержало введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ.

О введении во Франции моратория на повышение налогов на топливо 4 декабря заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Это решение стало реакцией на массовые протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо, которые начались в середине ноября. В ходе беспорядков пострадали и были задержаны сотни человек, почти 140 предстанут перед судом.

Однако принятых французскими властями мер может быть недостаточно для урегулирования ситуации, рассказал НСН завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.