Рейтинг Макрона фиксирует новый антирекорд

Рейтинг одобрения действий Эммануэля Макрона резко упал - он достиг рекордного минимума в 23%. Как сообщает агентство Reuters, президент Франции теряет свои позиции на фоне проходящих протестов в Париже. Источник подчёркивает, что текущий результат французского лидера на 6% ниже – по сравнению с предыдущим месяцем.

Как напоминает Газета.ру, впервые протесты «желтых жилетов» прошли в Париже 17 ноября. Участники акции выступают против повышения цен на топливо. Позже движение приняло антиправительственный характер.

Отмечается, что во время массовых беспорядков во Франции погибли не менее трех человек. Сегодня стало известно, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить в стране мораторий на рост топливных налогов.

Между тем, в России независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен. Как пояснил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, такое решение было принято, потому что у владельцев независимых АЗС - в отличие от крупных нефтяных компаний - нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов, отмечает Ura.ru.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН заявил, что это повышение небольшим АЗС не поможет, а их клиенты будут уходить к таким гигантам как «Роснефть».