Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Мораторий на повышение налогов на топливо объявлен во Франции

4 Декабря 2018 в 14:57
Мораторий на повышение налогов на топливо объявлен во Франции

Власти Франции вводят мораторий на повышение налогов на топливо. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны. Эдуар Филипп отметил, что он будет действовать в течение шести месяцев.

Массовые протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо, начались во Франции с середины ноября. В ходе беспорядков пострадали и были задержаны сотни человек, почти 140 предстанут перед судом.

Между тем, сегодня стало известно, что рейтинг одобрения действий Эммануэля Макрона резко упал - он достиг рекордного минимума в 23%. Как сообщает агентство Reuters, президент Франции теряет свои позиции на фоне проходящих протестов в Париже. Источник подчёркивает, что текущий результат французского лидера на 6% ниже – по сравнению с предыдущим месяцем.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.