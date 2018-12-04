Мораторий на повышение налогов на топливо объявлен во Франции

Власти Франции вводят мораторий на повышение налогов на топливо. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны. Эдуар Филипп отметил, что он будет действовать в течение шести месяцев.

Массовые протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо, начались во Франции с середины ноября. В ходе беспорядков пострадали и были задержаны сотни человек, почти 140 предстанут перед судом.

Между тем, сегодня стало известно, что рейтинг одобрения действий Эммануэля Макрона резко упал - он достиг рекордного минимума в 23%. Как сообщает агентство Reuters, президент Франции теряет свои позиции на фоне проходящих протестов в Париже. Источник подчёркивает, что текущий результат французского лидера на 6% ниже – по сравнению с предыдущим месяцем.