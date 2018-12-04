В РАН не исключили повторения «топливных« погромов в Париже

Власти Франции вводят мораторий на повышение налогов на топливо. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны. Эдуар Филипп отметил, что он будет действовать в течение шести месяцев.
В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров рассказал, на какие еще уступки пошло французское правительство, а так же смогут ли эти меры смягчить протестные настроения в стране.
«Меры, которые изложил в сегодняшнем выступлении премьер-министр Франции, содержали в себе три направления. Первое, это заморозка на шесть месяцев налогов и акцизов на топливо. Там содержатся разные компоненты. Они касаются дизельного топлива для не грузовиков, машин, которые задействованы в строительстве, а также решение правительства подтянуть цены на дизель до бензиновых. Второе, отмена новых правил техосмотра машин. Третье, заморозка цен на газ и электроэнергию, которое планировалось на 1 января 2019 года», — рассказал эксперт.
По его словам, такие точечные меры должны были успокоить «жёлтые жилеты», так как соответствуют предъявленным протестующими требованиям. Однако многие остались недовольны.
«Они требуют не заморозки налогов, а отмены. По их мнению, правительство просто тянет время, а потом все вернется к намеченному плану. Плюс они требуют созыва Генеральных штатов, то есть эмоциональную дискуссию по вопросам налогообложения в принципе. Здесь уже речь идет не только о топливных налогах, но и о покупательной способности населения, особенно малоимущих слоев. Туда входят, в том числе вопросы повышения минимальной заработной платы», — объяснил Федоров.
Эксперт уверен, что после выступления премьер-министра и принятых мер движение не успокоится, а также не исключил повторения парижских погромов.
«Судя по интервью, которые передавали некоторые французские телеканалы, практически никто из представителей "желтых жилетов" не сказал, что он доволен и прекращает борьбу. Наоборот они говорят, что в следующую субботу вновь будут активно действовать. Однако правительство в свою очередь также предупредило, что они не будут препятствовать манифестации, если она будет проходить в рамках закона. Таким образом, правительство готово действовать резко и строго, чтобы пресекать погромы и повторения того, что произошло в прошедшую субботу в Париже», — уверен собеседник агентства.
Несмотря на неутихающие протестные настроения, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН уверен, что диалог возможен. Вопрос только в том, сколько потребуется времени на его установление.
«Я думаю, что какой-то диалог, хоть и трудный, будет установлен. Есть надежда, что напряжённость начнет спадать. Хотя сегодня никто не возьмется предсказать, как развернется ситуация в следующую субботу», — заключил эксперт.Напомним, массовые протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо, начались во Франции с середины ноября. В ходе беспорядков пострадали и были задержаны сотни человек, почти 140 предстанут перед судом.