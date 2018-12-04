В РАН не исключили повторения «топливных« погромов в Париже

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил НСН, почему протестующие «желтые жилеты» остались недовольны уступками французского правительства.

Власти Франции вводят мораторий на повышение налогов на топливо. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны. Эдуар Филипп отметил, что он будет действовать в течение шести месяцев.

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров рассказал, на какие еще уступки пошло французское правительство, а так же смогут ли эти меры смягчить протестные настроения в стране.

«Меры, которые изложил в сегодняшнем выступлении премьер-министр Франции, содержали в себе три направления. Первое, это заморозка на шесть месяцев налогов и акцизов на топливо. Там содержатся разные компоненты. Они касаются дизельного топлива для не грузовиков, машин, которые задействованы в строительстве, а также решение правительства подтянуть цены на дизель до бензиновых. Второе, отмена новых правил техосмотра машин. Третье, заморозка цен на газ и электроэнергию, которое планировалось на 1 января 2019 года», — рассказал эксперт.

По его словам, такие точечные меры должны были успокоить «жёлтые жилеты», так как соответствуют предъявленным протестующими требованиям. Однако многие остались недовольны.

«Они требуют не заморозки налогов, а отмены. По их мнению, правительство просто тянет время, а потом все вернется к намеченному плану. Плюс они требуют созыва Генеральных штатов, то есть эмоциональную дискуссию по вопросам налогообложения в принципе. Здесь уже речь идет не только о топливных налогах, но и о покупательной способности населения, особенно малоимущих слоев. Туда входят, в том числе вопросы повышения минимальной заработной платы», — объяснил Федоров.

Эксперт уверен, что после выступления премьер-министра и принятых мер движение не успокоится, а также не исключил повторения парижских погромов.

«Судя по интервью, которые передавали некоторые французские телеканалы, практически никто из представителей "желтых жилетов" не сказал, что он доволен и прекращает борьбу. Наоборот они говорят, что в следующую субботу вновь будут активно действовать. Однако правительство в свою очередь также предупредило, что они не будут препятствовать манифестации, если она будет проходить в рамках закона. Таким образом, правительство готово действовать резко и строго, чтобы пресекать погромы и повторения того, что произошло в прошедшую субботу в Париже», — уверен собеседник агентства.

Несмотря на неутихающие протестные настроения, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН уверен, что диалог возможен. Вопрос только в том, сколько потребуется времени на его установление.

«Я думаю, что какой-то диалог, хоть и трудный, будет установлен. Есть надежда, что напряжённость начнет спадать. Хотя сегодня никто не возьмется предсказать, как развернется ситуация в следующую субботу», — заключил эксперт.

Напомним, массовые протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо, начались во Франции с середины ноября. В ходе беспорядков пострадали и были задержаны сотни человек, почти 140 предстанут перед судом.