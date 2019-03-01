Пятница
01 марта
USD 65.89
EUR 74.97
В мире

В РАН рассказали, чего ждать от следующей встречи Трампа и Ким Чен Ына

1 Марта 2019 в 09:52
В РАН рассказали, чего ждать от следующей встречи Трампа и Ким Чен Ына
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН, почему прогресс в переговорах будет только в 2020 году.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо озвучил некоторые подробности переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Ханое. Выяснилось, что Ын просил частично отменить санкции, а не снимать их все. Вашингтон, в свою очередь, потребовал «еще одну меру», помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене. Напомним, что Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое. Как сообщили в Белом доме, переговоры завершились раньше планируемого времени и без обнародования совместного итогового документа.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил НСН, что нерешенные вопросы во Вьетнаме будут решены в следующем году (слушайте аудио).

Мировые новости на завтрак: Зять Трампа и советский истребитель над Кашмиром
«Это была не последняя встреча лидеров двух стран. Будут еще встречи и какие-то очень большие решение, связанные с нормализацией ситуации и денуклеаризацией, можно ожидать на следующий год. В следующем году будут выборы президента США. Если бы они сейчас достигли каких-то вещей, которые Северная Корея предлагает, то к тому времени забудут, скажут, что так и было. А если в следующем году в разгар борьбы за президентское кресло, тогда это было бы очень большой поддержкой для президента Трампа. Поэтому то, что сейчас произошло, заставляет обе стороны задуматься, а затем можно ожидать, что какие-то решения будут приняты, но прежде всего, связанные с обеспечением безопасности и, в конце концов, подведением итогов Корейской войны, ее юридическим окончанием, то есть объявлением о прекращении состояния войны, а затем и продвижением по мирному договору», — пояснил собеседник агентства.

Отметим, что северокорейские СМИ сообщают, что президент США лидер КНДР обещали друг другу встретиться снова после преждевременного окончания саммита в Ханое.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН подвел итоги переговоров лидеров США и КНДР и предсказал затягивание дальнейших переговоров со стороны Кореи.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.