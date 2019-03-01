В РАН рассказали, чего ждать от следующей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН, почему прогресс в переговорах будет только в 2020 году.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо озвучил некоторые подробности переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Ханое. Выяснилось, что Ын просил частично отменить санкции, а не снимать их все. Вашингтон, в свою очередь, потребовал «еще одну меру», помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене. Напомним, что Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое. Как сообщили в Белом доме, переговоры завершились раньше планируемого времени и без обнародования совместного итогового документа.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил НСН, что нерешенные вопросы во Вьетнаме будут решены в следующем году (слушайте аудио).