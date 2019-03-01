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Ким Чен Ын просил Трампа на саммите в Ханое о частичной отмене санкций

1 Марта 2019 в 08:45
Ким Чен Ын просил Трампа на саммите в Ханое о частичной отмене санкций
Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо озвучил некоторые подробности переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Ханое.

Выяснилось, что Ын просил частично отменить санкции, а не снимать их все. Вашингтон, в свою очередь, потребовал «еще одну меру», помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене.

Как пишет RT, ссылаясь на мнение аналитиков, свою роль в не слишком удачном исходе переговоров сыграла неблагоприятная внутриполитическая обстановка в США.

По итогам второго саммита США и КНДР, в российском МИДе призвал обе страны подкреплять двусторонний диалог практическими шагами навстречу друг другу и развивать его на основе компромиссного подхода.

Ранее на саммите в Сингапуре Пхеньян сделал Вашингтону «реалистичное предложение», но США от него отказались, напоминает РИА ФАН.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН подвел итоги переговоров лидеров США и КНДР и предсказал затягивание дальнейших переговоров со стороны Кореи.

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