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Научный сотрудник Института США и Канады РАН в эфире НСН подвел итоги переговоров лидеров США и КНДР и предсказал затягивание дальнейших переговоров со стороны Кореи.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое. Как сообщили в Белом доме, переговоры завершились раньше планируемого времени и без обнародования совместного итогового документа. Совместный обед двух делегаций был отменен.

Ким Чен Ын, по словам Дональда Трампа, потребовал снятия всех санкций в обмен на частичное ядерное разоружение, но американскую делегацию это не устроило.

Об итогах саммита, и том, почему эти переговоры «выиграла» Северная Корея,рассказал

«Официальная позиция США является противоречивой и малопонятной. Изначально они настаивают на полной денуклеаризации в обмен на отмену санкций или другие экономические блага. Но именно ракетно-ядерный потенциал вывел КНДР в число особых стран, а Ким Чен Ын стал яркой политической фигурой. Если Штаты будут в отношениях с Кореей использовать сценарий с Венесуэлой, то Ким Чен Ына ждет незавидная судьба. Даже несмотря на то, что у него есть поддержка со стороны Китая. Поэтому американцы заинтересованы в форсированном решении этой проблемы», – считает американист.

Как полагает Владимир Васильев, прежде всего, это нужно, чтобы снять возможные угрозы с национальной безопасностью США. А Трамп в этой ситуации хотел бы получить «некие политические коврижки» в виде Нобелевской премии мира, и президент уже неоднократно на это намекал.

Глава Белого дома сообщил, что Ким Чен Ын обещал и впредь воздерживаться от испытаний ядерного оружия и пусков баллистических ракет. Также, по его словам, у Вашингтона есть возможность «проводить инспекции». Америка, в свою очередь, обещала воздержаться от введения новых санкций в отношении КНДР.

«Стратегию Северной Кореи понять проще – тянуть процесс переговоров как можно дольше, понимая, что американцы ставят перед руководством страны невыполнимые задачи. Переговоры ради переговоров позволят КНДР оставаться ядерной державой, но постепенно ослаблять экономические санкции. Можно развивать дипломатические отношения, создание миссий по связи, и нынешнее руководство страны к этому готово. И самое главное: понизить степень напряженности на Корейском полуострове. И пока такая тактика приносила успех»,- уточнил в интервьюдоктор экономических наук Владимир Васильев.Президент США добавил, что никогда не боится отказываться от сделок или уходить из-за стола переговоров, и это касается как переговоров с КНДР, так и диалога по торговым диспутам с КНР.К слову, глава Белого дома, как и в июне 2018 года, воздержался от любой критики Ким Чен Ына, назвав его вместо этого своим другом.

Американист Владимир Васильев отметил, что безрезультативность переговоров свидетельствует о том, что лидеры будут встречаться не раз, а значит «Ким Чен Ын полностью переиграл Трампа и этот формат встреч ради встреч выгодны Северной Корее». Владимир Васильев обратил внимание на то, что с 2017-года проблема угрозы ядерной безопасности со стороны КНДР сильно ослабла.

«Как поведут себя Штаты, сложно предсказать. Усилят ли экономическое давление, вернутся ли к военной риторике…. Трамп непредсказуем. Мне представляется, что Пхеньян подошел к встрече более подготовлено, грамотно. Штаты выдвигают заведомо невыполнимые цели и задачи – полный отказ от ракетно-ядерной программы, и Корея, зная это, гнут свою линию. В свою очередь, администрация Трампа не учитывает психологию КНДР, ни идеологического фактора, считая, что можно «развести» Ким Чен Ына. И американская дипломатия сама в это верит, пообещав на экономическое процветание заставить отказаться от ракетно-ядерной программы», - заключил

Добавим, Впервые слова о возможной денуклеаризации прозвучали в июне на первой встрече президента США и северокорейского лидера в июне 2018 года в Сингапуре, но с тех пор в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном большого прогресса не наблюдалось.

КНДР не проводила испытаний ядерного оружия или баллистических ракет с конца 2017 года.