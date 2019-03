Мировые новости на завтрак: Зять Трампа и советский истребитель над Кашмиром

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 1 марта.

Трамп приказал дать зятю допуск к секретным данным

В 2018 году президент США Дональд Трамп приказал дать своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к совершенно секретным данным, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, такое поручение Трамп отдал главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли. При этом в январе президент США заявил той же газете, что никак не участвовал в предоставлении супругу Иванки Трамп доступа к засекреченной информации. Стоит отметить, что, по данным газеты The Washington Post, в Белом доме обеспокоены деловыми контактами Джареда Кушнера и возможным влиянием на него иностранными должностными лицами.

В небе над Кашмиром завязался бой между советским МиГ-21 и американским F-16

27 февраля состоялся бой между индийскими и пакистанскими ВВС в небе над Кашмиром. В результате советский истребитель МиГ-21, который находится на вооружении у Индии, сбил американский истребитель F-16, задействованный Пакистаном. Отмечается, что разработанный в СССР индийский МиГ-21 сбил ракетой Р-73 один из пакистанских F-16, а затем сам был поражен другим самолетом. Пилот МиГ катапультировался, но был захвачен в плен после приземления. Сообщается, что прошедший бой стал самым массовым для ВВС двух стран со времен начала 1970-ых годов.Северокорейские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обещали друг другу встретиться снова после преждевременного окончания саммита в Ханое без подписания совместного соглашения. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передает, что лидеры США и КНДР назвали второй по счету саммит «хорошим шансом» улучшить отношения и углубить взаимное доверие.В результате изменения климата сокращаются мировые запасы рыбы, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science. Отмечается, что количество морепродуктов, которое человечество может постоянно добывать, к 2010 году сократилось на 4,1 процента с 1930 года. Ученые подчеркивают, что высокая температура воды в океане может убивать как саму рыбу, так и еду, от которой они зависят. Больше всего (до 35%) сократился объем рыбы на северо-востоке Атлантического океана и в Японском море, выяснили исследователи.