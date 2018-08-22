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Удаление в Facebook аккаунтов из России и Ирана назвали охотой на ведьм

22 Августа 2018 в 14:49
Удаление в Facebook аккаунтов из России и Ирана назвали охотой на ведьм

Управляющий партнёр агентства «Социальные сети» в эфире НСН назвал странным акцент на происхождении подозрительных аккаунтов.

В социальной сети Facebook заявили об удалении 652 фейковых аккаунтов, якобы имеющих тесные связи с Россией и Ираном. В пресс-релизе компании сообщается, что подозрительные аккаунты распространяли пропагандистские публикации, пишет Газета.ру.

В эфире НСН управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов отметил, что удаление подозрительных аккаунтов является обычным делом для соцсетей, но заострение внимания на том, что эти аккаунты якобы имели связь с Россией и Ираном, наталкивает на мысли о мотивах отличных от обеспечения безопасности и комфорта пользователей Facebook.

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«Любая социальная сеть ежедневно удаляет несколько десятков тысяч различных подозрительных аккаунтов. Условно говоря, как вы пыль со стола или крошки стираете, точно так же социальная сеть убирает аккаунты, которые ей кажутся ненастоящими. Если у социальной сети возникает подозрение, что это аккаунт ненастоящего человека, если он долгое время не активен или имеет признаки бота, то социальная сеть просто по своим правилам это удаляет. Это происходит постоянно без всяких пресс-релизов. То, что они сакцентировали внимание на каких-то российских и иранских аккаунтах, безусловно, конечно, век шпиономании и охоты на ведьм. В самом факте удаления ничего удивительного нет. Когда такая техническая обычная работа подменяется такой шпионской игрой, конечно, это не нормально», — заявил эксперт.

Днем ранее компания Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие в ноябре американские выборы. В эфире НСН заявления Microsoft объяснили тем, что корпорация ориентирована на поддержку Демократической партии и продвижением темы «российского вмешательства» проводит работу по подготовке к оспариванию результатов ноябрьских выборов.
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