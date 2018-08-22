Удаление в Facebook аккаунтов из России и Ирана назвали охотой на ведьм

Управляющий партнёр агентства «Социальные сети» в эфире НСН назвал странным акцент на происхождении подозрительных аккаунтов.

В социальной сети Facebook заявили об удалении 652 фейковых аккаунтов, якобы имеющих тесные связи с Россией и Ираном. В пресс-релизе компании сообщается, что подозрительные аккаунты распространяли пропагандистские публикации, пишет Газета.ру.

В эфире НСН управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов отметил, что удаление подозрительных аккаунтов является обычным делом для соцсетей, но заострение внимания на том, что эти аккаунты якобы имели связь с Россией и Ираном, наталкивает на мысли о мотивах отличных от обеспечения безопасности и комфорта пользователей Facebook.