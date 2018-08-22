Американист связал признание Манафорта виновным с предстоящими выборами

В эфире НСН Эдуард Лозанский подчеркнул, что дело экс-главы предвыборного штаба Трампа не связано с «российским вмешательством».

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Вердикт вынес суд присяжных штата Вирджиния, сообщает CNN. Экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США признали виновным в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, в двух случаях банковского мошенничества и по одному эпизоду сокрытия банковских счетов за рубежом. Отмечается, что финальный приговор будет вынесен позже.

В эфире НСН президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский пояснил, что Манафорта ждет еще один суд в сентябре, где речь пойдет уже о более серьезных обвинениях, в том числе в лоббистской деятельности в интересах Украины без регистрации в качестве иностранного агента и в отмывании денег (слушайте аудио).

«В окончательном приговоре Манафорту речь может идти о 150-375 лет [лишения свободы], если все пункты обвинения присяжные будут подтверждать. Дело Манафорта не имеет никакого отношения к "Рашагейт"но, тем не менее, поскольку все время повторяется, что Манафорт связан с Трампом, это оказывает некое дополнительное влияние на избирателей в предстоящих ноябрьских выборах в Конгресс», — пояснил американист.Напомним, 6 ноября 2018 года в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбираться нижняя палата американского Конгресса и 35 из 100 сенаторов верхней палаты. Также в этот день пройдут местные выборы в некоторых штатах и территориях.