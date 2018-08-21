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В Microsoft рассказали, как российские хакеры вмешиваются в выборы в Конгресс

21 Августа 2018 в 09:09
В Microsoft рассказали, как российские хакеры вмешиваются в выборы в Конгресс

Новые обвинения в адрес России во вмешательстве в предстоящие американские выборы в Конгресс выдвинула компания Microsoft. Там заявили, что определили, что «группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института», пишет AP.

В Microsoft уточнили, что попытки вмешательства осуществлены хакерской группой Strontium, известной также как Fancy Bear.

Напомним, ранее США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента Соединённых Штатов. В настоящий момент по данному факту в Америке проводится специальное расследование.

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