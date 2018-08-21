Американист назвал цель заявлений Microsoft об атаках «российских хакеров»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН заявил НСН, что поддерживающая демократов компания готовится оспорить результаты предстоящих выборов в американский Конгресс.
В компании Microsoft заявили о найденных доказательствах приписываемого РФ вмешательства в предстоящие в ноябре американские выборы. В корпорации установили, что «группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух консервативных организаций США: института Хадсона и Международного республиканского института», пишет Associated Press. Уточняется, что группа хакеров известна как Strontium, Fancy Bear или APT28, передает RT.
«Есть республиканцы, которые заинтересованы в раскручивании этой концепции, но и, естественно, очень стараются демократы. Microsoft — это корпорация Гейтса. Она, в общем и целом, ориентирована на поддержку демократов. Она была очень активно ориентирована на поддержку администрации Обамы (экс-президент Барак Обама - НСН) и Хиллари Клинтон. Поэтому сейчас, используя весь свой вес, а она является компанией номер один на рынке IT-технологий, начинает это дело раскручивать именно потому, что в этом заинтересованы демократы. Демократы заинтересованы в том, чтобы эта тема постоянно присутствовала в ходе промежуточных выборов. Возможно, эта тематика будет использована для того, чтобы оспорить результаты выборов в отдельных округах, к этому все идет», — предположил американист.
В ходе промежуточных выборов, которые состоятся в США 6 ноября, будет полностью переизбираться Палата представителей Конгресса, а также часть американского Сената. Кроме того, пройдут выборы глав отдельных округов.