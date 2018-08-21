Слепота от «Новичка». Пострадавший в Эймсбери снова госпитализирован

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления «Новичком» в конце июня, снова попал в больницу с жалобами на помутнение зрения.

Ранее госпитализированный британец Чарли Роули, который по версии британского следствия отравился нервно-паралитическим веществом «Новичок» в конце июня, снова оказался в больнице. Об этом сообщил газете The Guardian брат пострадавшего. По его словам, у Роули начались проблемы со зрением. В больнице, куда он был доставлен в выходные, заявили, что в учреждении нет пациентов, проходящих лечение от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ, отмечает Газета.ру.

Чарли Роули был госпитализирован 30 июня вместе с подругой Дон Стерджесс, после того как у них проявились симптомы отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», утверждает британское следствие. 44-летняя Стерджесс скончалась через четыре дня после госпитализации. В британских СМИ появились версии, что англичане отравились газом из флакона из-под духов, а также о предполагаемой группе преступников, ответственных за инцидент. Однако эксперты неохотно в них верили. Так разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин рассказал НСН, почему вязкий «Новичок» невозможно использовать в парфюмерном флаконе без растворителя.

«Всё это спекуляции, ни на чём не основанные. Нужно же понимать, что вещество это, даже если оно и жидкое, оно наверняка очень вязкое. Не факт, что его из флакона можно каким-то образом распылить. Чтобы оно было не вязкое, его нужно растворять каким-то растворителем. То есть понимаете, это очень нелепая версия. То есть кто-то взял духи и растворил в них отравляющее вещество? Возможно, конечно, но всё остальное не очень складывается и не очень увязывается», - объяснил эксперт.

По версии британской полиции, 4 марта 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а после выбросили контейнер с ядом, который впоследствии и нашла пара из Эймсбери. СМИ сообщали о причастности группы из шести человек во главе с сотрудницей российской разведки. В эфире НСН полковник КГБ в отставке Михаил Любимов назвал абсурдной эту версию и призвал англичан тщательно расследовать инциденты с отравлением, а не «сваливать все на Россию».

«Это англичане должны разбираться. Они все на нас сваливают, но это все совершенно нереально. Даже в худшие дни террора, когда по распоряжению Сталина ездили по Европе и ликвидировали предателей, так называемых, хотя там были в основном оппозиционеры, противники Сталина, сторонники Троцкого. Так вот, даже в те времена такого не было. Чтобы группа, шесть человек…Это абсурд просто! А вот преступники – это могут быть и 100 человек, я не знаю. Англичане должны в этом разбираться», — отметил экс-разведчик.До сих пор причастность России к инцидентам в Солсбери и Эймсбери не доказана, однако Великобритания, США и другие государства приняли меры против РФ, в том числе и санкционные. Ранеео связи инцидента в Эймсбери с саммитом России и США в Хельсинки, который состоялся 16 июля.«Тереза Мэй похоже решила, что пора [начать] какую-то свежую струю. И поскольку никаких новых идей не было, решили [выпустить] вторую серию химической атаки. Это настолько прозрачно и очевидно, что, в общем-то, я думаю, что Трамп это понимает и, скорее всего, это не повлияет. Более того, после того как его будут встречать не очень доброжелательно в Лондоне, у него будет больше каких-то идей, инициатив, стимулов для того, чтобы заключить с Путиным какие-то конкретные и важные переговоры», — предположил американист.Напомним, с завтрашнего дня вступают в силу новые американские санкции против России из-за так называемого «дела Скрипаля».