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Пострадавший из-за «Новичка» британец вновь оказался в больнице

21 Августа 2018 в 08:45
Пострадавший из-за «Новичка» британец вновь оказался в больнице

Британца Чарли Роули, который ранее пострадал в результате отравления в Эймсбери, снова госпитализировали. Как сообщил его брат Мэттью, мужчина обратился за медицинской помощью из-за проблем со зрением, сообщает The Guardian.

«Он сказал мне, что не может видеть, что у него случилось помутнение зрения. Это нехорошо», - цитирует слова Роули RT.

В то же время в больнице, в которой находится британец, от комментариев воздержались из-за запрета разглашать данные.

Напомним, ранее Роули был отравлен неизвестным веществом в Эймсбери. Вместе с ним в больницу была доставлена его девушка Дон Стерджесс, которая позже скончалась, сообщает РЕН ТВ. Британская лаборатория Портон-Даун пришла к выводу, что британцы были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

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