Ненасытная Британия. Зачем Лондон просит США ужесточить санкции против РФ

Накануне вступления в силу новых санкций США против РФ из-за «дела Скрипалей», глава британского МИД попросит Вашингтон о дальнейшем ужесточении позиции по России.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант собирается призвать президента США Дональда Трампа усилить антироссийские санкции, пишет The Guardian. Британский министр иностранных дел выступит с обращением в Вашингтоне во вторник, 21 августа. Это будет его первым визитом в США с тех пор, как он сменил Бориса Джонсона во главе внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. Также Хант собирается выступить с призывом к НАТО «установить более чёткие границы в использовании химического оружия Россией», отмечает RT.

Примечательно, что с завтрашнего дня в силу должны вступить новые американские санкции против России за якобы использование ей химического оружия на территории Великобритании. Речь идет об инциденте с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые, по версии британского следствия, были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта нервно-паралитическим газом «Новичок», производимым когда-то в РФ. Новые ограничительные меры США по этому поводу предусматривают запрет поставок в Россию продукции двойного назначения. Причем если Москва не допустит на свои секретные объекты международных наблюдателей, то через три месяца вступит в силу вторая волна санкций.

Отметим, что доказательств причастности России к инциденту в Солсбери в Лондоне до сих пор не предоставили. Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил НСН, что и британским, и американским властям будет очень сложно выходить из сложившейся ситуации.

«Британские власти навязали мировому сообществу концепцию о причастности России к этому инциденту. Я не знаю, как они будут выходить из этой ситуации, как пойдет на выборы Тереза Мэй. Ее просто разорвут в клочья оппоненты, требуя хоть каких-то доказательств. Я не понимаю, зачем такую уступку сделал Трамп, согласившись с санкциями в отношении России, понимая, что никакого отношения Россия к этому не имеет. Сложно, конечно, западным политикам будет выходить из этой ситуации. Причина в одном – они настолько охамели и зажрались, что выдают самую чудовищную ложь за истину и правду. Мы живем в 21 веке, сейчас надо всем требовать доказательств, верить никому нельзя. И полиция Великобритании еще раз доказала, что серьезные деньги были потрачены впустую. Это провал, с которым власти Великобритании рано или поздно будут вынуждены согласиться», — сказал сенатор.

МИД РФ неоднократно запрашивал у Великобритании доступ к расследованию инцидента со Скрипалями, которые являются российскими гражданами, однако на каждый запрос был получен отказ и формальные отписки. О том, что прозрачности в расследовании, а затем и в переговорах с США по поводу санкций против России не наблюдается, рассказал рассказало сговоре Великобритании и США по так называемому «делу Скрипалей».

«Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко с первых дней предлагал предать огласке все действия, совершаемые по этому вопросу. Все наши попытки придать этому процессу гласность не увенчались успехом. Все проходило в кулуарах политических интриг. Сегодня Соединенным Штатам показывать деятельность спецслужб Великобритании крайне невыгодно. Без согласия с ними они на это не пойдут, а те, конечно, не согласятся», — сказал парламентарий.

Напомним, сразу же после инцидента в Солсбери британские власти спровоцировали массовую высылку российских дипломатов из десятков стран. Лидерами по числу выдворенных дипломатов РФ стали Соединенные Штаты, закрывшие консульство РФ в Сиэтле и отправившие на родину 60 сотрудников дипмиссии в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании. На втором месте оказалась сама Великобритания, выславшая 23 сотрудников российской дипмиссии. На третьем – Украина с 13 высланными дипломатами РФ. Германия, Канада, Польша и Франция выдворили по четыре российских дипсотрудника, Литва, Молдавия и Чехия - по три. Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды выслали по два российских дипломата, а остальные 11 стран выдворили по одному сотруднику российской дипмиссии.