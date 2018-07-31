Слабое звено в Центральной Азии. Кто устроил теракт а Таджикистане

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал НСН, как запрет «Партии исламского возрождения Таджикистана» привел к росту интереса граждан к терроризму.

Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» признала ответственность за трагический наезд на велосипедистов в Таджикистане. В результате инцидента погибли четыре иностранных туриста и пострадали еще три, сообщили в пресс-службе МВД страны. СМИ отмечают, что это стало первым случаем, когда боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Таджикистане.

В эфире НСН завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин объяснил теракт в Таджикистане запретом «Партии исламского возрождения Таджикистана» (ПИВТ) в 2015 году. По его словам, в Республике радикалистские и террористические идеи получили высокое распространение, так как пропал компенсирующий механизм в виде единственной на постсоветском пространстве исламистской партии.

«Граждане Таджикистана начали активнее примыкать к исламистскому подполью именно после запрета «Партии исламского возрождения Таджикистана». Партия действовала много лет вполне легально, имела нескольких депутатов в парламенте и, на мой взгляд, служила клапаном стравливания давления в обществе, в том числе и по религиозным вопросам. Она была очень умной, мягко говоря, политикой по подавлению всякого инакомыслия, религиозного, политического, любого иного. Она подталкивала очень многих в Таджикистане к тому, чтобы не вести диалог с властью, а попытаться эту власть свергнуть. Поэтому Таджикистан сейчас превратился, на мой взгляд, в слабое звено Центральной Азии, именно с точки зрения распространения исламистской идеологии. Если в соседнем Узбекистане силовые структуры имели при прежнем режиме и сейчас имеют достаточный силовой ресурс для того, чтобы жестко подавлять инакомыслие, религиозное в том числе, и контролируют ситуацию в этой сфере, то Таджикистане в силу бедности государства, в силу слабости государственного аппарата, до сих пор еще не оправившегося после многолетней гражданской войны в этой стране, эффективность силовых структур вызывает серьезные сомнения. Поэтому то, что произошло с иностранными туристами в Таджикистане, к сожалению, это просто закономерный итог не очень умной политики страны, которая, не имея серьезных ресурсов для того, чтобы контролировать свое общество, тем не менее, действует с гипертрофированной жесткостью», — разъяснил Грозин.По официальным данным силовых структур Таджикистана, порядка тысячи граждан страны воевало или находится на территории «Исламского государства». Однако по оценкам экспертов, эта цифра может быть гораздо больше, так как не все попадают в поле зрения силовых структур, не все уезжают с территории Таджикистана, и часто вербовка происходит за пределами Таджикистана, в том числе в трудовой миграции в РФ, отметил Грозин.Добавим, что после заявления ИГ об ответственности за наезд на велосипедистов, в МВД Таджикистана заявили о причастности к инциденту террористической организации «Партия исламского возрождения Таджикистана». Об этом сообщил портал «Азиа-Плюс». По данным ведомства, группу наехавших на автомобиле на велосипедистов, а затем добивших их огнестрельным и холодным оружием командовал задержанный Хусейн Абдусамадов, который признал, что в 2014-2015 годах примкнул к экстремистской группировке ПИВТ. Заказчиком теракта называется объявленный в розыск член ПИВТ с 1992 года Носирхуджа Убайдов.Ранее в Минобороны России сообщили, что террористы «Исламского государства» обстреляли 25 июля территорию Израиля. Удары наносились из района населённых пунктов Шаджара и Нафа. не поверил в то, что террористы прицельно стреляли по Израилю.



