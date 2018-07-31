Боевики ИГИЛ взяли ответственность за наезд на туристов в Таджикистане

Ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на в России — прим. НСН), сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую SITE Intelligence Group, следящую за деятельностью экстремистов.

Это первый случай, когда боевики ИГИЛ берут на себя ответственность за происшествие в Таджикистане, отмечает RT. Жертвами атаки террористов стали двое граждан США, один швейцарец и голландец, пишут «Известия».

Нападение произошло в минувшие выходные в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана. Автомобиль совершил наезд на туристов, трое из них скончались на месте, четвёртый в больнице. Как отмечает Life.ru, местная полиция заявила, что всё нападавшие на группу были уничтожены.