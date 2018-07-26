Экс-консул не поверил, что террористы прицельно стреляли по Израилю

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Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН заявил, что ответный удар будет наноситься по всем, кто постарается нарушить суверенитет страны.

Террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность запрещена на территории РФ) обстреляли 25 июля территорию Израиля. Удары наносились из района населённых пунктов Шаджара и Нафа. Об этом рассказали в Минобороны России. Ответным ударом все ракетные установки и боевики были уничтожены. По сообщению военного ведомства, подобным образом террористы пытались спровоцировать удар Израиля по сирийским правительственным силам, сообщает RT.

В свою очередь, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН предположил, что ракеты были выпущены случайно во время перестрелки с сирийцами.

«Я не думаю, что террористы прицельно стреляли. Скорее всего, они перестреливались с сирийской армией Асада, их занесло на эту территорию – там же расстояния небольшие», - предположил эксперт.

По словам Алекса Векслера, Израиль будет наносить ответные удары по всем, кто попытается нарушить суверенитет страны.

«Неважно, будут залетать снаряды от ДАИШ (еще одно название ИГИЛ – прим. НСН) – мы будем уничтожать их батареи, будут залетать от сирийцев или от кого-то другого, нарушая суверенитет нашего государства – получат ответный огонь. Россия это понимает. В стратегическом плане она понимает, что мы отвечали и будем отвечать на любой огонь», - уточнил собеседник НСН.

В то же время Алекс Векслер особо отметил, что Израиль будет пресекать любые попытки переброски оружия из Ирана для Хезболлы (организация признана в Израиле террористической).

«Если мы знаем, что передвигается колонна машин, которая из Ирака перешла границу Сирии и продвигается в сирийские районы с вооружением (особенно точечным), которое Иран поставляет Хезболле, хочет его перебрасывать дальше в Ливан, мы её будем уничтожать. То же касается и самолётов, которые будут с оружием для Хезболлы приземляться», - пояснил НСН Векслер.

Стоит отметить, что Минобороны поблагодарило Израиль за «предотвращение крупной провокации» террористов, сообщает Ura.ru .

Напомним, 23 июля в Западном Иерусалиме состоялись переговоры между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Во время них обсуждалась в том числе антитеррористическая операция на юге Сирии, а также вопросы обеспечения безопасности около границ Израиля.