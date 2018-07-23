Востоковед: Борьба с терроризмом в Сирии близится к концу

Востоковед-арабист Марианна Беленькая рассказала в эфире НСН, какие отряды боевиков осталось добить России.

Россия и Сирия возобновили авиаудары по позициям боевиков ИГ (запрещенной в РФ террористической организации – НСН) на границе с Иорданией и Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Официального подтверждения информации нет.

В эфире НСН востоковед-арабист Марианна Беленькая заявила, что Россия продолжает выполнять свою заявленную миссию по борьбе с террористами, которая близится к завершению (слушайте аудио).

«Это уже близко к финалу, но это не последняя группировка террористов в Сирии. Есть еще на севере отряды "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (террористические организации, запрещенные в РФ – НСН). Есть еще в районе границы. То есть понятно, что да, это уже близко к финалу, но есть еще отряды, которые нужно добивать и, в принципе, Россия не скрывала, что будет этим заниматься», — сказала Беленькая.