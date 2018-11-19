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Шаманов поприветствовал открытие российских баз на Кубе

19 Ноября 2018 в 11:11
Шаманов поприветствовал открытие российских баз на Кубе

Глава комитета Госдумы по обороне заявил НСН, что данный шаг поможет «отрезвить» головы американцев.

На Западе обеспокоились возможным открытием  российских военных баз в Кубе, пишет британская газета The Daily Star. Как отмечают специалисты американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд, открытие российских баз в республике вдвое увеличит возможности Москвы наблюдать за действиями американцев в Карибском регионе. Уточняется, что такое решение Россия может принять в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа о выходе Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов заявил в эфире НСН, что открытие российских баз на Кубе было бы адекватной мерой в ответ на политику Вашингтона.

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«Если это произойдет, это будет очень даже хорошо. Пусть они беспокоятся лучше о тех сотнях американских баз, которые они развернули по всему миру. При нынешнем поведении американцев Россия будет действовать адекватно. По моему мнению, это была бы одна из мер, которая бы отрезвляла головы тем, у кого, как говорил Черномырдин, чешутся руки в Америке», — сказал Шаманов.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп 20 октября заявил о желании Штатов выйти из Договора РСМД и начать разработку нового оружия, при этом обвинив Россию в невыполнении договора. Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН заявил, что все обвинения со стороны США по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности выдвигаются лишь для того, чтобы обосновать выход Вашингтона из соглашения.
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