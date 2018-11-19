Шаманов поприветствовал открытие российских баз на Кубе

Глава комитета Госдумы по обороне заявил НСН, что данный шаг поможет «отрезвить» головы американцев.

На Западе обеспокоились возможным открытием российских военных баз в Кубе, пишет британская газета The Daily Star. Как отмечают специалисты американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд, открытие российских баз в республике вдвое увеличит возможности Москвы наблюдать за действиями американцев в Карибском регионе. Уточняется, что такое решение Россия может принять в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа о выходе Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов заявил в эфире НСН, что открытие российских баз на Кубе было бы адекватной мерой в ответ на политику Вашингтона.