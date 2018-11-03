Хочет уйти красиво. Американист о планах Трампа по ДРСМД

РИА Новости

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему Дональд Трамп в вопросе выхода из ДРСМД сменил «бейсбольную биту» на «формальную дипломатию».

Россия своими действиями ослабляет безопасность США. Об этом в субботу, 3 ноября, заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео. По его словам, Россия постоянно создает новые вызовы и проблемы. Вашингтон рассчитывает, что Москва изменит свое поведение и вернется к соблюдению договоров по ракетам.

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН заявил, что все обвинения со стороны США по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности выдвигаются лишь для того, чтобы обосновать выход Вашингтона из соглашения.

«Это попытка сформировать фактологическую доказательную базу, чтобы каким-то образом обосновать свое политическое решение о выходе из договора. Ничего тут удивительного нет. Решение о будущем этого договора и своем присутствии в нем американцы уже приняли. К этому надо относиться максимально спокойно и сдержано», - заявил собеседник агентства.

Евстафьев отметил, что бездоказательные обвинения в адрес России и последующие действия со стороны США, как было в истории с делом Скрипаля, уже не пройдут. Поэтому Вашингтон основательно готовится, чтобы потом преподнести выход из ДРСМ как вынужденную меру после неудачных попыток наладить диалог с Москвой.

«Второй кейс Скрипаля уже не пройдет, когда какие-то вещи можно было делать вообще без доказательной базы. Поэтому они сейчас готовятся. Более того, все, что они делают, это заход на то, что они вышли из договора вынуждено, после попыток диалога с Россией по поводу якобы имевших место со стороны России нарушений. Это нормальный политический процесс. Даже несколько удивительно, что наш замечательный Дональд, который во внешней политике действовал «методом бейсбольной биты», вдруг начал искать какие-то возможности формальной дипломатии. Видимо, времена для него несколько изменились. В остальном ничего нового», - подчеркнул политолог.

Ранее сенатор Игорь Морозов в беседе с РИА Новости заявлял, что американцам нужно наращивать свой ядерный потенциал для поддержания глобального доминирования. Они намерены в кратчайшие сроки увеличить количество ракет малой и средней дальности и ракет гиперзвукового направления. Все это, по мнению сенатора, продиктовано страхом перед растущим потенциалом Китаем.