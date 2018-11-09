Мы не дрогнем! Клинцевич пообещал «много сюрпризов» в случае агрессии против РФ

ФОТО: Франц Клинцевич // РИА Новости/Яна Лапикова

Сенатор в эфире НСН отметил, что попытка ударить по России откроет ящик Пандоры.

В РФ рассказали об отсутствии эффективного ответа на американские ракеты средней дальности, которые могут быть размещены Соединёнными Штатами в Европе в случае выхода из ДРСМД. Об этом рассказал экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин. По его словам, в РФ до сих пор функционирует комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе прозвали «Мёртвая рука». Однако эта система, как утверждает бывший глава штаба РВСН, сможет задействовать лишь те ракеты, которые выживут после удара агрессора, сообщает «Звезда».

Однако член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что у России есть много сюрпризов для агрессоров.

«Я хотел бы всех наших зарубежных партнёров предупредить: мы не дрогнем! Пусть они по этому поводу сильно не переживают. У нас есть некие другие средства, которые позволят среагировать на подобные действия. Вопросами, связанными с ядерной безопасностью в нашей стране занимаются очень тщательно. Если вдруг кто-то предпримет попытку, включая молниеносный глобальный удар, где ракеты средней и меньшей дальности крайне важны, если это вдруг произойдёт, будет открыт ящик Пандоры. Господа должны понимать, что мы будем реагировать, у нас может быть много сюрпризов», - подчеркнул сенатор.

По словам Франца Клинцевича, американские военные понимают, какими последствиями обернётся подобный удар по РФ. Член верхней палаты российского парламента убеждён, что громкие заявления об ударе по Москве являются частью политической игры.

«У нас в разных ток-шоу часто выставляют американцев и западный мир тупыми и недалёкими людьми. Не знаю про всех, но что касается военных – там люди правильные, грамотные и информированные. Они понимают, что и договора создавались, и консультации устраивались, и каналы экстренной связи сохранились и будут сохраняться и укрепляться, чтобы сохранить мир. Это всё политические игры. Нас пытаются втянуть в гонку вооружений. Мы втягиваться не будем. У нас есть и другие средства, которые позволят локализовать возникшие опасности и создать условия, чтобы ущерб в случае возникновения удара был минимальным», - заключил Клинцевич.

Напомним, ранее американские СМИ признали, что США беззащитны перед массированным ударом межконтинентальными баллистическими ракетами. Как подчеркнули аналитики, существующая система ПРО может перехватить только отдельно летящие МБР. Как подчеркнули журналисты, массированный удар приведёт к уничтожению страны. В свою очередь, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков ранее в эфире НСН предположил, что подобными публикациями в США пытаются выбить деньги на обновление системы ПРО.