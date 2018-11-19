На Западе обеспокоились возвращением российских баз на Кубу

На Западе обеспокоились возможным открытием российских военных баз в Кубе, пишет британская газета The Daily Star.

Как отмечают специалисты американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд, открытие российских баз в республике вдвое увеличит возможности Москвы наблюдать за действиями американцев в Карибском регионе.

Уточняется, что такое решение Россия может принять в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа о выходе Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Утро.ру.

Напомним, 2 ноября состоялась встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что хорошие отношения между Россией и Кубой почти всегда были «костью в горле» США.